اكتشاف رقعة لعبة صينية قديمة تعود لأكثر من ألفي عام في مقاطعة شانشي

بكين-سانا

كشف علماء آثار صينيون عن رقعة لعبة أثرية يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام في مقاطعة شانشي شمال غرب الصين، يُعتقد أنها تعود إلى لعبة “ليوبو” (Liubo) الصينية القديمة، التي تمثل أحد أقدم ألعاب التفكير والاستراتيجية في تاريخ الصين.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصينية في تقرير نشرته أول أمس، أن الاكتشاف جاء خلال أعمال تنقيب أسفرت أيضاً عن العثور على مجموعة من القطع الأثرية والتماثيل الفخارية، فيما أوضح معهد شانشي الإقليمي للآثار أن الرقعة المكتشفة تعد شاهداً مهماً على انتشار الألعاب الذهنية بين أفراد المجتمع الصيني خلال عهد أسرة هان الغربية (202 قبل الميلاد – 9 ميلادية).

وأوضح الباحثون أن لعبة “ليوبو”، التي يُترجم اسمها إلى “العصي الست”، كانت تُلعب بين شخصين، حيث يمتلك كل لاعب ست قطع ويحركها وفق قواعد محددة، إلا أن تفاصيل طريقة اللعب الأصلية فقدت مع مرور الزمن، ولا سيما خلال عهد أسرة تانغ (618-907 ميلادية).

وأشاروا إلى أن اللعبة لم تكن مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت مع الوقت إلى نشاط فكري ارتبط بالطبقات النخبوية، ويرى بعض المؤرخين أنها من الألعاب التي سبقت ظهور الشطرنج الصيني وأسهمت في تطور ألعاب الاستراتيجية في المنطقة.

وتراجعت شعبية “ليوبو” لاحقاً مع انتشار ألعاب أخرى، من بينها لعبة “غو” التي ما زالت تحتل مكانة بارزة في الثقافة الصينية حتى اليوم، فيما تسهم الاكتشافات الأثرية الحديثة في إلقاء الضوء على الحياة اليومية والأنشطة الفكرية في الصين القديمة.