تطبيق جديد يعيد تقديم الإنترنت المفتوح بأسلوب يشبه منصات التواصل الاجتماعي

واشنطن-سانا

أطلق مطورون تطبيقاً جديداً يحمل اسم «هايبر تيكستينغ» (HyperTexting)، يهدف إلى تطوير طريقة تصفح الإنترنت عبر تحويل محتوى الويب المفتوح إلى موجز قابل للتمرير يشبه تجربة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مع الحفاظ على مبدأ الإنترنت المفتوح بعيداً عن الخوارزميات التي تتحكم في عرض المحتوى.

وذكر موقع «تك كرانش» التقني في تقرير نشره أول أمس، أن التطبيق، المتاح حالياً لأجهزة iOS، طوره الخبير التقني كاليب هايلي بهدف إعادة إحياء مفهوم الويب المفتوح، إذ يتيح للمستخدمين متابعة المواقع الإلكترونية والمدونات والنشرات الإخبارية ووكالات الأنباء، وتصفح محتواها ضمن واجهة موحدة تشبه منصات التواصل الحديثة.

ويعتمد التطبيق على تقنية RSS، وهي بروتوكول مفتوح يتيح متابعة تحديثات المواقع الإلكترونية والبودكاست، لكنه يقدمها بأسلوب أكثر بساطة من قارئات الخلاصات التقليدية، من خلال عرض المقالات والمواد متعددة الوسائط في موجز واحد يسهل تصفحه.

وأوضح هايلي أن فكرة التطبيق جاءت استجابة للتغيرات التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما تراجع ظهور المحتوى الزمني والروابط المباشرة لصالح الخوارزميات، مبيناً أن التطبيق يهدف إلى تسهيل اكتشاف المحتوى عبر شبكة الإنترنت المفتوحة بعيداً عن المنصات المركزية.

ويتيح «هايبر تيكستينغ» للمستخدمين إنشاء مواقعهم الخاصة أو ربط مواقع ومدونات ونشرات إلكترونية قائمة، بما يسمح بنشر محتواها ليظهر مباشرة في موجز المتابعين، ويوفر بديلاً للنشر الحصري عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتسهم هذه التجربة في تعزيز الوصول إلى محتوى الويب المفتوح، ومنح المستخدمين مرونة أكبر في متابعة المصادر التي يختارونها بعيداً عن آليات الترتيب التي تفرضها المنصات الرقمية.