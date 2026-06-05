كائن مجهري يتحدى الظروف القاسية.. دراسة تكشف سر بقاء “دببة الماء” في درجات حرارة قاتلة

نيودلهي-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة Journal of the Royal Society Interface أن الكائنات المجهرية المعروفة باسم “دببة الماء” أو “التارديغرادا” تمتلك آليات بيولوجية وفيزيائية معقدة تمكّنها من البقاء على قيد الحياة في بيئات شديدة القسوة، بما في ذلك درجات حرارة مرتفعة قد تكون قاتلة لمعظم الكائنات الحية.

ووفقاً لما نقلته المجلة العلمية عبر موقعها الرسمي أول أمس، فقد ركّز باحثون من المعهد الهندي للعلوم على دراسة نوع محدد من دببة الماء يُعرف باسم Paramacrobiotus sp. LR strain، بهدف فهم قدرته على تحمّل الإجهاد الحراري، وخاصة أثناء دخوله في حالة تُعرف باسم “التون”، وهي حالة سبات بيولوجي يفقد خلالها الكائن معظم محتواه المائي ويتوقف نشاطه الأيضي بشكل شبه كامل.

وأوضحت النتائج أن هذه الحالة المعروفة علمياً باسم “الأنهدروبيوزيس”، تشكل أحد أهم أسرار بقاء دببة الماء، إذ تتيح لها الانكماش وتقليل نشاطها الحيوي بشكل كبير، ما يمنحها قدرة استثنائية على مقاومة الظروف البيئية القاسية.

وخلال التجارب المخبرية، قام الباحثون بتعريض عينات نشطة وأخرى في حالة “التون” لدرجات حرارة تراوحت بين 45 و85 درجة مئوية لمدة ساعة واحدة، لقياس مدى قدرتها على الصمود، إضافة إلى تحليل انتقال الحرارة داخل أجسامها باستخدام تقنيات قياس متقدمة.

وأظهرت النتائج أن الأفراد النشطين من دببة الماء لم يتمكنوا من البقاء عند درجات الحرارة المرتفعة، في حين نجح نحو 90% من الكائنات في حالة “التون” في النجاة ضمن الظروف ذاتها، مع تسجيل حالات بقاء حتى عند 85 درجة مئوية.

كما بينت الدراسة أن دخول هذه الكائنات في حالة “التون” يقلل بشكل ملحوظ من انتقال الحرارة داخل أجسامها، ما يشير إلى أن الخصائص الفيزيائية إلى جانب الآليات الحيوية تلعب دوراً أساسياً في حمايتها من التلف الخلوي الناتج عن الإجهاد الحراري.

وقد يفتح فهم هذه الآليات آفاقاً جديدة لتطوير مواد وتقنيات قادرة على العمل في بيئات قاسية، مثل الفضاء والمناطق الصحراوية ومناطق الحرائق، في حين يواصل الفريق العلمي أبحاثه للكشف عن التفاصيل الجزيئية الدقيقة وراء هذه القدرة الفريدة على التحمل.