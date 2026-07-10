أنثروبيك تطلق ميزة جديدة في “كلود” لتحليل أسلوب استخدام الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أطلقت شركة أنثروبيك ميزة جديدة في روبوت الدردشة “كلود” تحمل اسم “Reflect”، تتيح للمستخدمين متابعة طريقة تفاعلهم مع الذكاء الاصطناعي وتحليل أنماط استخدامهم للخدمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.

ووفقاً لتقرير نشره موقع تك كرانش المتخصص في أخبار التكنولوجيا اليوم الجمعة، تتيح الميزة الجديدة لوحة معلومات مدمجة تعرض الموضوعات التي ناقشها المستخدم، وأنواع المهام التي استعان فيها بـ”كلود”، وأنماط استخدامه العامة للذكاء الاصطناعي.

وتسعى “Reflect” إلى تقديم صورة أكثر وضوحاً عن دور الذكاء الاصطناعي كأداة إنتاجية ضمن سير العمل اليومي، إذ تساعد المستخدم على إدراك المهام التي أنجزها بمساعدة “كلود”، مع تشجيعه في الوقت نفسه على التفكير في كيفية استخدام التقنية بصورة متوازنة.

وتتضمن الميزة أسئلة دورية تدفع المستخدم إلى تقييم علاقته بالذكاء الاصطناعي، مثل تحديد المهام التي يفضل إنجازها بنفسه، إضافة إلى أدوات تتيح تحديد فترات راحة أو جدولة تذكيرات للتوقف عن استخدام الخدمة مؤقتاً.

وأوضحت أنثروبيك أن الميزة متاحة حالياً بشكل تجريبي لمستخدمي الخدمة المجانية الذين فعّلوا خاصية الذاكرة، إضافة إلى مشتركي باقتي “Pro” و”Max”، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل مزيداً من أدوات تحليل الاستخدام، بينها تقدير الوقت الذي يوفره المستخدم عبر الاعتماد على “كلود”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد النقاش حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على أنماط العمل والاستخدام اليومي، حيث تسعى شركات التقنية إلى تطوير أدوات تساعد المستخدمين على تحقيق أكبر فائدة من هذه التقنيات مع تعزيز الوعي بطريقة استخدامها.