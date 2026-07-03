دراسة: توقيت النوم قد يكون أخطر على القلب من عدد الساعات

هلسنكي-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن التركيز على عدد ساعات النوم فقط قد لا يكون كافياً لتقييم صحة القلب، مشيرة إلى أن انتظام مواعيد النوم قد يلعب دوراً لا يقل أهمية في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب ما أوردته دورية BMC Cardiovascular Disorders العلمية أمس الخميس، فقد توصل باحثون من جامعة أولو الفنلندية إلى أن عدم انتظام توقيت النوم يرتبط بزيادة واضحة في احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من الأمراض القلبية الخطيرة، وخاصة لدى الأشخاص الذين ينامون أقل من المعدل الموصى به.

واعتمدت الدراسة على متابعة طويلة الأمد شملت بيانات أكثر من 3 آلاف شخص ضمن مشروع “دراسة المواليد في شمال فنلندا 1966″، حيث جرى رصد أنماط النوم باستخدام أجهزة استشعار قابلة للارتداء بين عامي 2012 و2014، قبل متابعة حالتهم الصحية حتى عام 2023 لرصد ما يُعرف بـ”الأحداث القلبية الوعائية الكبرى”.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون في أوقات متغيرة بشكل مستمر كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشكلات قلبية خطيرة، إذ ارتفع لديهم خطر الإصابة بنسبة وصلت إلى نحو الضعف مقارنة بمن يحافظون على مواعيد نوم ثابتة، مع تسجيل معدل خطر نسبي بلغ 2.01 وفق النتائج الإحصائية للدراسة.

كما بيّنت الدراسة أن هذا الارتباط ظهر بوضوح لدى من يعانون من قلة النوم، في حين لم تُسجّل العلاقة ذاتها لدى الأشخاص الذين يحصلون على أكثر من ثماني ساعات من النوم بانتظام، ما يشير إلى أن توقيت النوم قد يكون عاملاً حاسمًا يفوق عدد الساعات في بعض الحالات.

ويرجّح الباحثون أن السبب يعود إلى اضطراب الساعة البيولوجية الداخلية للجسم، المعروفة بالإيقاع اليوماوي (Circadian Rhythm)، والذي ينظم وظائف حيوية مثل ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، والهرمونات، والتمثيل الغذائي، حيث يؤدي تغير مواعيد النوم إلى خلل في هذا النظام الحيوي وارتفاع عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

وتأتي هذه النتائج ضمن أدلة علمية متزايدة تؤكد أن انتظام النوم لا يقل أهمية عن التغذية والنشاط البدني في الحفاظ على صحة القلب، فيما ينصح الخبراء بالحفاظ على مواعيد نوم واستيقاظ ثابتة قدر الإمكان، والحد من استخدام الشاشات والمنبهات قبل النوم لتعزيز استقرار الساعة البيولوجية.