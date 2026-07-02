علماء صينيون يكشفون عن أصل أقدم خلايا الدم البشرية‏

‏بكين-سانا‏

كشف باحثون صينيون عن الأصل الخلوي ومسارات التمايز والخصائص النوعية لتكوين ‏الدم في مراحله الأولية لدى الإنسان، ما يسد ثغرة نظرية في فهم القواعد التطورية التي ‏تسبق مباشرة بدء عملية التكوين الجنيني لدى الإنسان.‏

وذكرت وكالة أنباء “شينخوا” اليوم الخميس، أن الباحثين من معهد ومستشفى أمراض الدم ‏التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية ومعهد بكين للتكنولوجيا، كشفوا أن مرحلة التكوين ‏الجنيني تعد مرحلة حاسمة في نمو الجنين البشري، حيث يتحول من بنية بسيطة ثنائية ‏الطبقات إلى بنية معقدة ثلاثية الطبقات، محدداً محور جسمه، بينما يخضع لتخصص ‏خلوي متعدد السلالات وتكوين أنسجة الأعضاء في مراحلها الأولية.‏

وقام الباحثون أيضاً بإنشاء أول أطلس مكاني عالي الدقة للنسخ الجيني لمرحلة ما قبل ‏التكوين الجنيني، وكشفت دراستهم أن خلايا الدم البشرية الأولى لا تنشأ من الأديم الظاهر ‏كما كان يعتقد سابقاً، بل من الأديم المتوسط خارج الجنين، الذي ينشأ بدوره من الأديم ‏الباطن، وتنهي هذه النتيجة جدلاً طويل الأمد حول أصل خلايا الدم البشرية المبكرة.‏

وقالت الباحثة لان يوي: “إن الدراسة لا تعيد تشكيل فهم المراحل الأولية لتكوين الدم ‏البشري فحسب، بل توفر أيضاً معايير فيزولوجية ورؤى مفاهيمية جديدة لمجالات البحث ‏مثل إعادة توليد خلايا الدم من جديد في المختبر ودراسة التشوهات التنموية البشرية ‏المبكرة.‏