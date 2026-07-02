علماء صينيون يكشفون عن أصل أقدم خلايا الدم البشرية‏

بكين-سانا
كشف باحثون صينيون عن الأصل الخلوي ومسارات التمايز والخصائص النوعية لتكوين الدم في مراحله الأولية لدى الإنسان، ما يسد ثغرة نظرية في فهم القواعد التطورية التي تسبق مباشرة بدء عملية التكوين الجنيني لدى الإنسان.
وذكرت وكالة أنباء “شينخوا” اليوم الخميس، أن الباحثين من معهد ومستشفى أمراض الدم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية ومعهد بكين للتكنولوجيا، كشفوا أن مرحلة التكوين الجنيني تعد مرحلة حاسمة في نمو الجنين البشري، حيث يتحول من بنية بسيطة ثنائية الطبقات إلى بنية معقدة ثلاثية الطبقات، محدداً محور جسمه، بينما يخضع لتخصص خلوي متعدد السلالات وتكوين أنسجة الأعضاء في مراحلها الأولية.
وقام الباحثون أيضاً بإنشاء أول أطلس مكاني عالي الدقة للنسخ الجيني لمرحلة ما قبل التكوين الجنيني، وكشفت دراستهم أن خلايا الدم البشرية الأولى لا تنشأ من الأديم الظاهر كما كان يعتقد سابقاً، بل من الأديم المتوسط خارج الجنين، الذي ينشأ بدوره من الأديم الباطن، وتنهي هذه النتيجة جدلاً طويل الأمد حول أصل خلايا الدم البشرية المبكرة.
وقالت الباحثة لان يوي: “إن الدراسة لا تعيد تشكيل فهم المراحل الأولية لتكوين الدم البشري فحسب، بل توفر أيضاً معايير فيزولوجية ورؤى مفاهيمية جديدة لمجالات البحث مثل إعادة توليد خلايا الدم من جديد في المختبر ودراسة التشوهات التنموية البشرية المبكرة.