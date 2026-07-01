رجل صيني يلتقي عائلته بعد 35 عاماً من الفقد إثر صعوده بالخطأ إلى قطار

بكين-سانا

التقى رجل صيني يعاني من الصمم والبكم بعائلته بعد فراق استمر 35 عاماً، عقب حادثة وقعت في طفولته عندما صعد بالخطأ إلى قطار أثناء لعبه مع أصدقائه، ما أدى إلى انفصاله عن أسرته.

وذكر موقع “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصيني أمس الثلاثاء أن الرجل، ويدعى لي زيكينغ وينحدر من مقاطعة خنان، وصل إلى مدينة شنتشن للقاء والده وشقيقه وشقيقته، بعد أن تمكن شقيقه الأكبر من التعرف عليه عبر رسالة في تطبيق دردشة، اعتماداً على اسمه الحقيقي المكتوب بشكل مقلوب، وهي عادة احتفظ بها منذ طفولته.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى عام 1991، عندما صعد لي، وكان طفلاً يعاني من الصمم والبكم، إلى قطار عن طريق الخطأ أثناء اللعب، ليستيقظ لاحقاً في مدينة بعيدة، حيث عاش سنوات بلا مأوى قرب محطة القطار في شنتشن، قبل أن تتكفل به أسرة محلية وفرت له المأوى وساعدته على التعلم والعمل.

وبعد سنوات من البحث المستمر عبر الإنترنت والرحلات الميدانية، تحقق اللقاء أخيراً في حزيران 2026، حيث سافرت العائلة من خنان إلى شنتشن.

وأكدت نتائج فحص الحمض النووي صلة القرابة، فيما تعهد لي برعاية والديه البيولوجيين إلى جانب الأسرة التي احتضنته طوال العقود الماضية.