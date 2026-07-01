روبوت بشري فيتنامي يشارك في حفل تخرج ويعرض فرص عمل للخريجين

هانوي-سانا

أثار روبوت بشري فيتنامي يدعى “داينو” دهشة الحضور خلال حفل تخرج في جامعة “فينوني”، بعد صعوده إلى المنصة مرتدياً رداء التخرج وإلقائه خطاباً تحفيزياً، اختتمه بالإعلان عن وظائف شاغرة مخصصة للخريجين الجدد.

وذكرت منصة “فيتنام دوت في إن” الرسمية مؤخراً أن الروبوت “داينو”، الذي طورته شركة “فين ديناميكس” الفيتنامية المتخصصة في صناعة الروبوتات البشرية، شارك في الحفل بدعوة من رئيس مجلس إدارتها الدكتور لامان هونغ، حيث ألقى كلمة استعرض فيها رحلته في التعلم، مشيراً إلى التحديات التي واجهها قبل أن يتمكن من المشي والرقص، قائلاً للخريجين: “أنا مثال لما يبدعه الفيتناميون، وأنتم مستقبل هذا الإبداع”.

وأعلن “داينو” عن توفر 10 وظائف شاغرة في شركته أمام الخريجين الراغبين في العمل في مجال تطوير الروبوتات.

ويُعد “داينو” روبوتاً متعدد المهام صُمم لأغراض الأمن في المناطق الحضرية والحرم الجامعي، إضافة إلى قدرته على تنفيذ بعض المهام المنزلية بفضل أذرعه المرنة، وكان قد ظهر سابقاً في فعاليات دولية في فيينا وتايوان، حيث أظهر قدرته على الحركة في بيئات خارجية والتفاعل بعدة لغات.