“ديزر” تتيح للمستخدمين إعادة مزج الأغاني المفضلة ضمن تجربة موسيقية تفاعلية جديدة

باريس-سانا

أطلقت خدمة بث الموسيقا “ديزر” وهي شركة فرنسية مقرها الرئيسي في باريس، ميزة جديدة تحمل اسم Remix Lab تتيح للمستخدمين إعادة مزج الأغاني المفضلة لديهم بطريقة قانونية وبموافقة الفنانين وأصحاب الحقوق، مع ضمان حصول أصحاب الأعمال الموسيقية على عوائد مالية مقابل الاستماع إلى النسخ المعدلة.

ووفقاً لما ذكره موقع “تك كرانش” التقني اليوم الخميس، تتوفر الميزة الجديدة ضمن صفحات عدد مختار من الفنانين في تطبيق “ديزر”، وتمنح المستمعين أدوات إبداعية لإعادة تشكيل الأغاني من دون الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتيح الأداة للمستخدمين إجراء تعديلات متنوعة على المقاطع الموسيقية، مثل تغيير سرعة الإيقاع، وإضافة مؤثرات صوتية كالصدى، إلى جانب تحويلات أكثر تعقيداً تشمل تعديل النمط الموسيقي أو الأسلوب الفني للأغنية.

وتختلف هذه الخطوة عن توجه بعض المنصات المنافسة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنتاج نسخ معدلة من الأغاني، إذ تسعى “ديزر” إلى إشراك الجمهور في العملية الإبداعية مع الحفاظ على حقوق الفنانين والملكية الفكرية للأعمال الموسيقية.

وأكدت الشركة أن تطوير ميزة Remix Lab جاء بالتعاون مع الفنانين، بهدف توفير تجربة استماع أكثر تفاعلاً، تتيح للمستخدمين المشاركة في إعادة تشكيل الأغاني التي يحبونها، مع ضمان حصول أصحاب الحقوق على مقابل مادي عادل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات “ديزر” لتطوير أدوات جديدة في مجال الموسيقا الرقمية، حيث سبق لها إطلاق تقنيات لتحليل المحتوى الموسيقي والكشف عن المقاطع المنتجة بالذكاء الاصطناعي، والعمل على الحد من تأثيرها في قوائم التشغيل والتوصيات الخاصة بالمنصة.