دراسة تبحث تأثير تناول الأفوكادو يومياً على تنظيم سكر الدم لدى مرضى السكري

واشنطن-سانا

يُجري باحثون في مركز بينينغتون للأبحاث الطبية الحيوية في الولايات المتحدة دراسة علمية حديثة لبحث مدى مساهمة تناول حبة أفوكادو واحدة يومياً في تحسين مستويات السكر في الدم، لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وفق ما ذكره موقع مركز بينينغتون للأبحاث الطبية الحيوية (Pennington Biomedical Research Center)، ونقلته شبكة CNN اليوم الأحد، يعمل الباحثون على تقييم التأثيرات الغذائية لتناول الأفوكادو على مؤشرات ضبط سكر الدم، ضمن تجربة سريرية تهدف إلى فهم دور الدهون الصحية والألياف الغذائية في تحسين الاستجابة الأيضية لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وتسعى الدراسة إلى تحديد ما إذا كان إدراج الأفوكادو ضمن النظام الغذائي اليومي يمكن أن يسهم في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات الغلوكوز، بما ينعكس إيجاباً على صحة المرضى المصابين بالسكري من النوع الثاني.

ويشير الباحثون إلى أن الدراسة لا تزال قيد التنفيذ، وأن النتائج النهائية ستحدد مدى فعالية هذا التدخل الغذائي كجزء من استراتيجيات إدارة المرض.