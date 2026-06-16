دراسة جديدة تؤكد استمرار تسارع تمدد الكون

واشنطن-سانا

أعلن فريق من الباحثين أنه توصل إلى أدلة جديدة تؤكد أن الكون لا يزال يتمدد بمعدل متسارع، وذلك بعد إعادة تحليل بيانات مرتبطة بنوع محدد من الانفجارات النجمية يُستخدم في قياس المسافات الكونية الشاسعة.

ونقلت وكالة رويترز عن دراسة نُشرت في دورية “مانثلي نوتسيز أوف رويال أسترونوميكال سوسايتي” بعنوان «تمدد الكون لا يزال يتسارع»، قول عالم الفيزياء الفلكية برودي بوبوفيتش، من جامعة ساوثامبتون في إنكلترا: “هناك الكثير مما لا نعرفه ونحن متحمسون لتعلمه، لكننا نعتقد أننا على المسار الصحيح”.

وأجرى الدراسة فريق بحثي ضم اثنين من الحائزين جائزة نوبل، واستند إلى عمليات رصد ضمن مجموعتين مختلفتين من البيانات لنوع من الانفجارات النجمية يُعرف باسم “المستعر الأعظم من النوع وان إيه”، ويُستخدم على نطاق واسع في حساب المسافات الكونية، ويتسبب هذا النوع من المستعرات العظمى في تدمير جسم يطلق عليه “القزم الأبيض”، وهو بقايا كثيفة لنجم منخفض أو متوسط الكتلة في نهاية دورة حياته.

وتكتسب هذه المستعرات أهمية خاصة في دراسة بنية الكون، نظراً إلى أن وهجها الحقيقي متقارب إلى حد كبير، فيما يختلف سطوعها المرصود تبعاً لبعدها عن الأرض، ما يجعلها بمثابة علامات قياس كونية تساعد العلماء على تقدير معدل تمدد الكون ورصد تغيره عبر الزمن.

ويتكوّن الكون، وفق التقديرات العلمية، من مادة عادية تشمل النجوم والكواكب والغاز والغبار والعناصر المألوفة على الأرض، إضافة إلى المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

وتشكل المادة العادية نحو 5 بالمئة من محتويات الكون، بينما تمثل المادة المظلمة، المعروفة بتأثيراتها الجاذبية في المجرات والنجوم، نحو 27 بالمئة، في حين تُقدّر حصة الطاقة المظلمة بنحو 68 بالمئة.

وتدحض نتائج الدراسة الجديدة بحثاً نُشر العام الماضي وخلص إلى أن تمدد الكون لم يعد يتسارع، في نتيجة شكلت تحدياً للفهم السائد لبنية الكون وتطوره، غير أن الباحثين أكدوا ثقتهم بمنهجيتهم واستنتاجاتهم، معتبرين أن البيانات المعاد تحليلها تدعم استمرار تسارع تمدد الكون.