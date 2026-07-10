روبوت مستوحى من طائر البفن يجمع بين الطيران والسباحة لمراقبة المحيطات

واشنطن-برن-سانا

طور مهندسون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان (EPFL) روبوتاً مستوحى من طيور البفن، قادراً على التحرك في الماء والهواء باستخدام آلية واحدة تعتمد على رفرفة الأجنحة، ما يفتح المجال أمام استخدامه مستقبلاً في استكشاف المحيطات وجمع البيانات البحرية.

ونشرت مجلة “ساينس” (Science) العلمية نتائج الدراسة أمس الخميس، موضحةً أن الروبوت الذي أطلق عليه اسم المركبة الجوية المائية ذات الأجنحة المرفرفة (FAAV)، يزن أقل من 300 غرام، وصمم بجسم مركزي وجناحين مرنين وذيل قابل للتوجيه، وتمكن خلال الاختبارات في بحيرة جنيف من السباحة تحت الماء ثم اختراق السطح والتحليق في الهواء.

واستلهم الباحثون تصميم الروبوت من طيور بحرية قادرة طبيعياً على الانتقال بين بيئتين مختلفتين، مثل البفن الذي يستخدم حركة الأجنحة نفسها تقريباً أثناء الطيران والغوص، مع تغيير سرعة الرفرفة فقط.

وأوضح رافائيل زوفيري، الأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن الهدف المستقبلي من تطوير هذه الروبوتات هو تمكين علماء المحيطات والأحياء البحرية والمجتمعات الساحلية من استخدامها لمراقبة مناطق مثل الجبال الجليدية والموانئ وتجمعات الحيتان، إضافة إلى جمع عينات وقياسات من المياه ثم نقل البيانات جواً.

واعتمد الفريق في تصميم الروبوت على دراسة حركة عدد من الطيور، بينها الرفراف والنوء والبفن، حيث تبين أن هذه الطيور تستخدم آلية فيزيائية واحدة لتحريك الأجنحة في الهواء والماء، لكنها تختلف في سرعة الرفرفة؛ إذ يرفرف البفن بجناحيه نحو 10 مرات في الثانية أثناء الطيران، وتنخفض السرعة إلى نحو 4 مرات أثناء الغوص.

وزود الروبوت بمحرك كهربائي صغير مقاوم للماء وعمود ميكانيكي يحرك جناحين مرنين مطليين بجزيئات نانوية، حيث يبلغ معدل رفرفتهما نحو 5 مرات في الثانية، فيما شكلت مرونة الأجنحة عاملاً أساسياً لنجاح التصميم، إذ تسمح له بمقاومة الماء أثناء الغوص والحفاظ على القدرة على الطيران.

ويستطيع الروبوت التحرك في الماء بسرعة تصل إلى متر واحد في الثانية، بينما تصل سرعته في الهواء إلى نحو 6 أمتار في الثانية، كما تمكن من تنفيذ عملية الانتقال من الماء إلى الهواء من دون الحاجة إلى أدوات دفع إضافية، بعد تحديد زاوية إقلاع مناسبة تبلغ نحو 70 درجة للتغلب على تأثير التوتر السطحي للمياه.

ويعمل مختبر AURA Lab في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على تطوير أجيال جديدة من الروبوت، تتضمن أجنحة أكثر تطوراً قادرة على الالتواء والتوجيه، بما يساعدها على التعامل مع الرياح القوية والأمواج الساحلية.

وتسهم هذه التقنية مستقبلاً في تطوير وسائل أكثر مرونة وأقل تكلفة لمراقبة النظم البيئية البحرية، ولا سيما المناطق التي يصعب على سفن الأبحاث التقليدية الوصول إليها، مثل الشعاب الضحلة والمناطق الجليدية.