أنثروبيك تطلق “Claude Fable 5” بقدرات متقدمة وإجراءات أمان معززة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “أنثروبيك” إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد “Claude Fable 5″، الذي تصفه بأنه نظام متقدم من فئة “Mythos”، ومتاح للاستخدام العام، في خطوة تمثل أحدث تطورات الشركة في مجال نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وذكر موقع “تك كرانش” التقني أول أمس أن النموذج الجديد أظهر أداءً متقدماً مقارنة بجميع النماذج السابقة التي طورتها الشركة، وذلك عبر مجموعة واسعة من الاختبارات والمعايير، شملت هندسة البرمجيات، والمهام المعرفية، والبحث العلمي، والرؤية الحاسوبية، إضافة إلى مجالات أخرى متعددة.

وأوضحت “أنثروبيك” أن القدرات المتطورة للنموذج قد تتيح مخاطر محتملة تتعلق بإساءة الاستخدام، الأمر الذي دفعها إلى تزويده بمنظومة حماية متقدمة تهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن والحد من التهديدات المحتملة.

ويعتمد النظام الجديد على طبقة من المصنفات الذكية القادرة على مراقبة الطلبات وكشف محاولات تجاوز الضوابط أو إساءة الاستخدام، مع منع الاستجابات غير الآمنة قبل توليدها، وفي بعض الحالات، تُحال الطلبات الحساسة إلى نموذج “Claude Opus 4.8” للتعامل معها وفق إجراءات أمان إضافية.

وتتضمن الضوابط المفروضة على النموذج منع استخدامه في أنشطة الأمن السيبراني الهجومية، وتقييد الاستفسارات المرتبطة بالأبحاث الحساسة في مجالي الأحياء والكيمياء، إضافة إلى الحد من محاولات استنساخ قدراته أو توظيفها في تدريب نماذج ذكاء اصطناعي أخرى.

وكانت الشركة أوضحت الشركة أن استخدام “Claude Fable 5” يبلغ 10 دولارات لكل مليون رمز إدخال، مشيرة إلى إتاحته مؤقتاً دون رسوم إضافية لمشتركي باقات Pro وMax وTeam وEnterprise حتى الثاني والعشرين من حزيران الجاري، على أن يخضع لاحقاً لنظام رصيد الاستخدام وفقاً لتوافر السعة الحاسوبية.