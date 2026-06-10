آبل تعزز خيارات تخصيص الصوت في iOS 27 بتحكم مستقل للتنبيهات والمنبهات

واشنطن-سانا

أعلنت شركة آبل إضافة مزايا جديدة إلى نظام التشغيل iOS 27، تتيح للمستخدمين تحكماً أكثر مرونة بمستويات الصوت، عبر إمكانية ضبط أصوات المنبهات والمؤقتات والتنبيهات وأصوات النظام بشكل مستقل، بدلاً من الاعتماد على مستوى صوت موحد كما في الإصدارات السابقة.

وذكر موقع “9to5Mac” أمس الثلاثاء، أن التحديث الجديد يوفر خيارات منفصلة للتحكم في مستوى صوت نغمات الرنين والمنبهات والمؤقتات، إضافة إلى التنبيهات وأصوات النظام، بما في ذلك أصوات الرسائل الواردة ولوحة المفاتيح وغالق الكاميرا، الأمر الذي يمنح المستخدمين قدرة أكبر على تخصيص تجربة الاستخدام وفق احتياجاتهم.

وأوضحت آبل أن إلغاء تفعيل خيار مزامنة مستوى صوت المنبهات مع نغمة الرنين، يتيح التحكم المستقل في أصوات المنبهات والمؤقتات، ما يساعد على ضبطها بالمستوى المناسب دون التأثير في بقية أصوات الجهاز.

ويأتي هذا التحديث ضمن حزمة واسعة من التحسينات التي يتضمنها نظام iOS 27، وتشمل تطويرات على تقنيات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence ومزايا جديدة، تهدف إلى تعزيز سهولة الاستخدام وتوسيع خيارات التخصيص في أجهزة آيفون.