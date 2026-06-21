دراسة تكشف قدرة النحل الطنان على حل مشكلات معقدة باستخدام الأجسام

هلسنكي-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون في جامعة أولو (University of Oulu) الفنلندية أن النحل الطنان يمتلك قدرة غير متوقعة على حل مشكلات معقدة تتطلب استخدام أجسام مادية، في سلوك يشير إلى مستوى متقدم من الذكاء الإدراكي لدى الحشرات.

وذكرت شبكة CNN في تقرير نشرته أمس السبت أن الباحثين أجروا سلسلة تجارب مخبرية أظهرت قدرة النحل الطنان على دحرجة كرات صغيرة للوصول إلى مكافآت سكرية، في مهمة لم يسبق له التدريب عليها أو التعرف إلى عناصرها مسبقاً.

وتستند الدراسة، التي نُشرت في مجلة “Science” العلمية، إلى تجربة تقيس ما يُعرف بـ”الاستبصار”؛ أي القدرة على حل المشكلات بشكل مفاجئ دون الاعتماد على التعلم السابق أو التجربة والخطأ، وهي مهارة كانت تُنسب في السابق إلى عدد محدود من الأنواع مثل القردة العليا والفيلة وبعض الطيور.

وأظهرت النتائج أن النحل تمكن من دفع كرة صغيرة مصنوعة من مادة رغوية نحو هدف محدد، ثم استخدامها كوسيلة للوصول إلى زهرة اصطناعية تحتوي على محلول سكري، في سلوك وصفه الباحثون بأنه غير مسبوق لدى الحشرات.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة أكشاي بهامبوري: إن النحل أظهر قدرة على التعامل مع مهمة جديدة كلياً دون تدريب مسبق، فيما اعتبر باحثون آخرون أن النتائج تشير إلى مرونة إدراكية لافتة رغم صغر حجم دماغ الحشرات.

وبيّن الفريق البحثي أن التجربة شملت سيناريوهات متعددة، من بينها اختبار قدرة النحل على التعرف إلى الأجسام وتحريكها في ظروف مختلفة، حيث نجحت نسبة كبيرة من الأفراد الذين خضعوا للتجربة في حل المهمة بشكل صحيح.

وتطرح هذه النتائج تساؤلات حول حدود الذكاء في الكائنات ذات الأدمغة الصغيرة، وإمكانية امتلاكها قدرات تعلم وتكيف أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد سابقاً.