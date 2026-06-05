دراسة: مركب جديد مشتق من فيتامين ك يعزز وظائف الخلايا العصبية في الدماغ

طوكيو-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة إمكانية تطوير نسخة معدلة من فيتامين ك، لتعزيز نمو الخلايا العصبية ودعم تجددها، في خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة أمام أبحاث الأمراض العصبية التنكسية.

وبحسب ما أفاد موقع ScienceDaily العلمي في تقرير حديث نشره استناداً إلى نتائج الدراسة، فقد أجرى باحثون من معهد شيبورا للتكنولوجيا في اليابان أبحاثهم على مركبات جديدة مشتقة من فيتامين ك، أظهرت في تجارب مخبرية قدرة ملحوظة على تعزيز نمو الخلايا العصبية، مقارنة بالشكل الطبيعي للفيتامين.

وأشارت الدراسة، المنشورة في مجلة ACS Chemical Neuroscience hgugldm العلمية، إلى أن فيتامين ك لا يقتصر دوره على صحة العظام وتخثر الدم، بل يمتد أيضاً إلى وظائف عصبية داخل الدماغ، إلا أن الشكل الطبيعي منه (MK-4) قد لا يكون كافياً، لتحقيق تأثير علاجي قوي في حالات التنكس العصبي.

وفي إطار البحث عن بدائل أكثر فاعلية، قام الفريق العلمي بدمج فيتامين ك مع مركبات مشتقة من حمض الريتينويك (فيتامين أ النشط)، لإنتاج سلسلة من المركبات الجديدة، أظهر أحدها تفوقاً واضحاً في تحفيز تكوّن الخلايا العصبية، ما دفع الباحثين إلى تسميته مبدئياً Novel VK.

وأظهرت النتائج، أن المركب الجديد عزز تحول الخلايا العصبية غير الناضجة إلى خلايا ناضجة بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بفيتامين ك التقليدي، إضافة إلى تنشيط مستقبلات عصبية مرتبطة بعمليات التعلم والاتصال العصبي.

كما أظهرت التجارب على الحيوانات قدرة المركب على عبور الحاجز الدموي الدماغي، ورفع مستويات الشكل النشط من فيتامين ك داخل الدماغ، ما يعزز إمكانية وصوله إلى الأنسجة العصبية المستهدفة.

ورغم هذه النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن هذه المعطيات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث اقتصرت على التجارب المخبرية والحيوانية، ولم تُختبر بعد سريرياً على البشر، ما يجعل من المبكر الجزم بإمكانية استخدامها كعلاج لأمراض مثل ألزهايمر أو باركنسون.

وتمثل هذه النتائج خطوة مهمة نحو فهم آليات تجدد الخلايا العصبية، وفتح المجال أمام تطوير علاجات مستقبلية أكثر فاعلية للأمراض العصبية التنكسية.