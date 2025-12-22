ورقة شجرة تتسبب في غرامة مالية لمتقاعد بريطاني

لندن-سانا

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً في بريطانيا، تعرّض متقاعد مسن من مدينة سكيغنيس في مقاطعة لينكولنشاير لغرامة مالية، وذلك عقب قيامه ببصق ورقة شجر دخلت فمه أثناء سيره، في حادثة وصفها بأنها رد فعل طبيعي لا يستوجب العقوبة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن المتقاعد روي مارش البالغ من العمر 86 عاماً قوله: “إنه كان جالساً في الهواء الطلق عندما هبّت رياح قوية دفعت بورقة شجرة إلى فمه، فقام ببصقها فوراً، إلا أن اثنين من ضباط إنفاذ القانون اقتربا منه وحرّرا بحقه مخالفة بتهمة “البصق على الرصيف”، ما أدى إلى تغريمه 250 جنيهاً إسترلينياً”.

ودعا مارش إلى تطبيق أكثر مرونة لقوانين مكافحة رمي المخلفات، مشدداً على أن الإجراءات المتخذة بحقه كانت “مبالغاً فيها”.

وأثارت القصة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت ابنته، جين فيتزباتريك، تفاصيل الحادثة على فيسبوك، موضحةً أن والدها يعاني من الربو ومرض في القلب، وأن الورقة تسببت له بالاختناق، ما اضطره إلى سعالها.

من جهته، أوضح مجلس مقاطعة إيست ليندسي (ELDC) في بيان أن فرق الإنفاذ تتعامل مع الأفراد الذين يُشاهدون وهم يرتكبون مخالفات بيئية لضمان الالتزام بقوانين رمي النفايات، بما يسهم في الحفاظ على بيئة عامة نظيفة وآمنة.

يذكر أنه تم لاحقاً تخفيض الغرامة المفروضة على مارش من 250 إلى 150 جنيهاً إسترلينياً بعد تقديم الاستئناف، وهو المبلغ الذي قام بدفعه.