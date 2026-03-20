“أوبن إيه آي” تعتزم إطلاق تطبيق موحد يدمج أدواتها للذكاء الاصطناعي على الحواسيب

واشنطن-سانا

تعتزم شركة “أوبن إيه آي” إطلاق تطبيق موحد لأجهزة سطح المكتب يضم مجموعة من أدواتها، بينها روبوت الدردشة “تشات جي بي تي”، ومنصة البرمجة “كوديكس”، إضافة إلى متصفح، في خطوة تهدف إلى تبسيط تجربة المستخدم وتعزيز تكامل خدماتها.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال فإن رئيس الشركة غريغ بروكمان سيتولى الإشراف مؤقتاً على إعادة هيكلة وتطوير المنتج، فيما ستقود رئيسة قسم التطبيقات فيدجي سيمو فريق المبيعات ضمن الاستعدادات لطرح التطبيق الجديد.

ويأتي هذا التوجه في أعقاب تقارير أشارت إلى سعي الشركة لتبسيط بنيتها التقنية وتقليل تعدد التطبيقات، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات وتسريع تطويرها.

ويرى مسؤولون في الشركة أن دمج الأدوات ضمن تطبيق واحد سيساعد على تحسين كفاءة استخدام الموارد، في ظل تصاعد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما مع شركات منافسة مثل “أنثروبيك”.

وكانت “أوبن إيه آي” أطلقت في وقت سابق من العام الجاري نسخة مستقلة لسطح المكتب من أداة البرمجة “كوديكس”، في إطار تعزيز حضورها في سوق توليد الأكواد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.