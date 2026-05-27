آفاق علاجية جديدة.. استهداف بروتين Pim1 قد يغير مقاربة علاج التهاب المفاصل

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن دور محوري لبروتين يُعرف باسم Pim1، في تعزيز الاستجابة الالتهابية المرتبطة بأمراض المفاصل، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي، ما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير علاجات تستهدف آليات المرض بدلاً من الاكتفاء بتخفيف الأعراض.

ووفق ما نشرته مجلة Research العلمية (Science Partner Journals) في تقرير حديث، بعنوان: “Pim1 Serves as a Therapeutic Target for Inflammatory Arthritis via Mitochondrial Metabolism and Th17 Cell Differentiation”، فإن الدراسة التي قادها فريق بحثي من جامعة صن يات-سين في الصين، كشفت أن البروتين Pim1 يلعب دوراً رئيسياً في تنظيم نشاط الخلايا المناعية، ولا سيما خلايا Th17 المرتبطة بتفاقم الالتهاب داخل المفاصل.

وأظهرت نتائج الدراسة أن ارتفاع نشاط هذا البروتين يؤدي إلى زيادة إنتاج المواد الالتهابية التي تسهم في تورم المفاصل وتآكل الغضاريف والعظام، في حين أن تثبيط نشاطه يسهم في خفض شدة الالتهاب، وتحسين الوظيفة الحركية.

وبيّنت التجارب المخبرية التي أُجريت على نماذج حيوانية أن تعطيل بروتين Pim1 أدى إلى انخفاض واضح في الالتهاب داخل المفاصل، وتراجع تآكل العظام والغضاريف، إضافة إلى تحسن القدرة الحركية، وانخفاض نشاط الخلايا المناعية المرتبطة بالمرض.

كما أشارت الدراسة إلى تحديد عدد من المركبات الدوائية المرشحة لاستهداف هذا البروتين، ما قد يمهد لتطوير علاجات أكثر دقة لمرضى التهاب المفاصل الالتهابي في المستقبل.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تزال في مراحلها ما قبل السريرية، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات والتجارب السريرية قبل اعتماد أي تطبيق علاجي على البشر.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية التقدم في فهم الآليات المناعية المسببة لأمراض المفاصل، وإمكانية استهداف البروتينات المنظمة للالتهاب في تطوير علاجات نوعية أكثر فاعلية وأماناً.