الصين تبتكر منظم ضربات قلب حيوياً من خلايا جذعية

بكين-سانا

تمكن علماء صينيون لأول مرة من ابتكار “منظم ضربات قلب” بشري كامل الوظائف في المختبر باستخدام خلايا جذعية، في خطوة تمهيدية لصنع أجهزة تنظيم ضربات قلب حيوية قادرة على النمو مع جسم الطفل مستقبلاً.

وكشفت صحيفة “ساينس أند تكنولوجي دايلي” الصينية المتخصصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أمس الإثنين، أن باحثين من جامعتي فودان وتونغجي والأكاديمية الصينية للعلوم تمكنوا من تحقيق قفزة علمية غير مسبوقة، حيث نجحوا ولأول مرة في استنباط نظام توصيل قلبي متكامل يشبه تماماً ما يوجد في قلب الإنسان الجنين، وهو قادر على إرسال نبضات كهربائية تتحكم بانقباضات العضلات.

واعتمد الباحثون على خلايا جذعية بشرية، حولوها إلى نسخة مصغرة من منظم ضربات القلب الطبيعي. وبعد ربطها بنسخ صغيرة من أنسجة الأذين، بدأت بإرسال نبضات كهربائية منتظمة، ولاختبار قوة النظام أحدثوا خللاً وراثياً يبطئ النبض، ثم عالجوه بدواء أعاد الأمور إلى طبيعتها، وفي تطور لافت أضافوا خلايا عصبية شبيهة بأعصاب القلب الحقيقية، فتباطأت النبضات تلقائياً، مقلدة بذلك آلية التحكم العصبي في الجسم الحي.

يذكر أن منظم ضربات القلب الطبيعي هو عقدة صغيرة جداً في الأذين الأيمن، تصعب دراستها مباشرة، وتكمن أهمية هذا الابتكار في أنه مصنوع من خلايا بشرية بالكامل، مما يتيح اختبار أمراض القلب الوراثية والأدوية الجديدة بدقة، والأمل أن تصبح هذه التقنية أساساً لزراعة أجهزة تنظيم قلب حية تنمو مع الطفل.