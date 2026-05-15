من الشم إلى البصر… عمل فني يحوّل رائحة العود إلى تجربة رقمية في دبي

دبي-سانا

قدّم الفنان النمساوي سيدهارتا كونتي عملاً فنياً مبتكراً في معرض “آرت دبي 2026” يقوم على تحويل رائحة العود إلى تجربة بصرية رقمية، عبر تحليل بنيتها الجزيئية وترجمتها إلى أشكال ومنحوتات رقمية تفاعلية.

وبحسب ما نقلته مجلة “Rolling Stone” المتخصصة بالموسيقا والثقافة والفنون اليوم الجمعة، فإن العمل الفني يستند إلى فكرة تفكيك التركيب الكيميائي للعطور وإعادة بنائه بصرياً، في محاولة لتمثيل ما يُعرف بـ”التراث الشمي” بوصفه جزءاً من الذاكرة الثقافية والإنسانية.

ويطرح المشروع سؤالاً فنياً وعلمياً حول إمكانية “رؤية الرائحة”، في وقت لا تزال فيه الروائح من أكثر الحواس تعقيداً من حيث التمثيل الرقمي، نتيجة تعدد الجزيئات المكوّنة لها واختلاف إدراكها من شخص لآخر.

ويعتمد كونتي في عمله على تحويل البيانات الكيميائية للعطر إلى نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد، تُعرض داخل المعرض إلى جانب عطر العود الحقيقي وبطاقات عطرية، إضافة إلى عرض هولوغرامي يمنح الزوار تجربة حسية مزدوجة تجمع بين الشم والبصر.

ويشير مختصون في مجالات الفن الرقمي إلى أن هذا النوع من الأعمال يعكس اتجاهاً فنياً متنامياً يسعى إلى دمج العلوم الحسية بالتقنيات الحديثة، بهدف إعادة تعريف طريقة تفاعل الإنسان مع الحواس داخل الفضاءات الفنية.

ويُعدّ معرض “آرت دبي 2026” أحد أبرز الفعاليات الفنية الدولية المتخصصة في عرض الفنون المعاصرة والرقمية، إلى جانب الأعمال الإبداعية التي تجمع بين الفن والتكنولوجيا، وقد انطلقت فعالياته اليوم الجمعة وتختتم بعد غد الأحد، مقدماً منصة تفاعلية لعرض أحدث الاتجاهات الفنية العالمية وتعزيز الحوار الثقافي بين المدارس الفنية المختلفة.