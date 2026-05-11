مسبار “سايكي” ينفذ مناورة قرب المريخ لتسريع رحلته نحو الكويكب المعدني

واشنطن-سانا

يستعد مسبار “سايكي” التابع لوكالة الفضاء الأمريكية NASA لتنفيذ مناورة تحليق قريبة فوق كوكب المريخ، بهدف الاستفادة من جاذبيته لتسريع مساره نحو الكويكب المعدني “سايكي”، إلى جانب إجراء اختبارات علمية ومعايرة لأجهزته خلال الرحلة.

ووفق ما نقله موقع ScienceDaily العلمي اليوم الإثنين، فإن المهمة التي تقودها الباحثة ليندي إلكينز-تانتون من جامعة ولاية أريزونا، بالتعاون مع مختبر الدفع النفاث التابع لناسا ومعهد كاليفورنيا للتقنية، ستشهد مرور المركبة في الـ 15 من أيار الجاري على ارتفاع يقارب 4500 كيلومتر فوق سطح المريخ، بسرعة تصل إلى نحو 19848 كيلومتراً في الساعة، حيث ستسهم جاذبية الكوكب في تعديل مسار المسبار، وتقليل استهلاك الوقود المتجه نحو حزام الكويكبات.

ويخطط فريق المهمة لاستخدام جهاز التصوير متعدد الأطياف على متن المسبار لالتقاط آلاف الصور للمريخ أثناء التحليق، بهدف اختبار أنظمة التصوير، وتدريب الفريق على العمليات العلمية التي ستُستخدم لاحقاً عند دخول مدار الكويكب المستهدف.

ومن المتوقع أن تقدم صور المريخ خلال هذه المناورة مشاهد غير مألوفة، إذ سيقترب المسبار من الجانب الليلي للكوكب، ما يتيح رصد هلال رقيق للمريخ، إضافةً إلى إمكانية تسجيل حلقات غبارية خافتة ناجمة عن اصطدام النيازك الدقيقة بقمري فوبوس وديموس.

كما ستتضمن المهمة اختبارات علمية إضافية لرصد أقمار صغيرة محتملة حول الكويكب “سايكي”، إلى جانب جمع بيانات حول المجال المغناطيسي للمريخ والأشعة الكونية باستخدام الأجهزة العلمية المحمولة على متن المركبة.

وأكدت الباحثة الرئيسية للمهمة، أن هذه المناورة تهدف بالدرجة الأولى إلى الاستفادة من جاذبية المريخ لتعديل مسار الرحلة، مشيرةً إلى أن نجاح الاختبارات العلمية خلال التحليق سيمثل خطوة مهمة في مسار المهمة الفضائية.

يُذكر أن مسبار “سايكي” أُطلق في الـ 13 من تشرين الأول 2023 باستخدام نظام دفع كهربائي شمسي يعمل بغاز الزينون، ضمن مهمة تهدف إلى دراسة الكويكب المعدني “سايكي”، الذي يُعتقد أنه غني بالمعادن، على أن يصل إليه المسبار عام 2029.