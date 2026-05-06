واتساب يختبر ميزة أرشفة تحديثات الحالة تلقائياً بعد انتهاء مدتها على أجهزة أندرويد

واشنطن-سانا

يواصل تطبيق المراسلة الفورية “واتساب”، التابع لشركة “ميتا”، تطوير ميزات جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، حيث يعمل حالياً على اختبار خاصية تتيح أرشفة تحديثات الحالة تلقائياً على أجهزة “أندرويد” بعد انتهاء مدتها الزمنية.

وذكر موقع “WABetaInfo” المتخصص بمتابعة تحديثات التطبيق، حسب ما أورده أمس الثلاثاء، أن الميزة الجديدة ستسمح بحفظ تحديثات الحالة بشكل تلقائي بعد انتهاء فترة عرضها البالغة 24 ساعة، مع تخزينها بشكل خاص على جهاز المستخدم، بحيث تبقى متاحة له فقط دون مشاركتها مع جهات الاتصال.

ووفقاً للموقع، تتيح الخاصية للمستخدمين العودة إلى تحديثاتهم السابقة في أي وقت، مع إمكانية تنظيمها أو إعادة استخدامها لاحقاً، إضافة إلى خيار حذف أي محتوى مؤرشف بشكل يدوي عند الرغبة، في حين تعمل الميزة بشكل تلقائي في الخلفية دون الحاجة إلى تدخل المستخدم لحفظ الحالة بعد انتهاء صلاحيتها.

وأشار الموقع إلى أن ميزة الأرشفة ستكون اختيارية بالكامل، إذ يمكن للمستخدمين تفعيلها أو تعطيلها من إعدادات التطبيق وفق تفضيلاتهم الشخصية، على أن يتم طرحها تدريجياً في تحديث مستقبلي لمستخدمي نظام “أندرويد” أولاً.

ويأتي هذا التطوير ضمن سلسلة تحديثات تعمل عليها شركة “ميتا”، لتعزيز أدوات إدارة المحتوى داخل تطبيق “واتساب”، وتحسين مرونة الاستخدام.