“أوبن إيه آي” تكشف نموذجاً متطوراً لتوليد صور دقيقة مع نصوص واقعية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق نموذج جديد لتوليد الصور يحمل اسم “Images 2.0”، يتميز بقدرته على إنتاج محتوى بصري عالي الدقة يتضمن نصوصاً واضحة، في خطوة تعزز واقعية الصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لما أورده موقع TechCrunch التقني أول أمس، يعالج النموذج الجديد أحد أبرز مشكلات الإصدارات السابقة، والمتمثلة في تشوّه النصوص داخل الصور، حيث أصبح قادراً على توليد كلمات وعبارات دقيقة حتى في التطبيقات البسيطة مثل تصميم القوائم أو المواد الإعلانية.

ويعتمد النموذج على تقنيات متقدمة تختلف عن نماذج “الانتشار” التقليدية، إذ يعمل بأسلوب أقرب إلى نماذج اللغة، ما يتيح إنتاج صور أكثر تكاملاً واحترافية، إلى جانب دعم محسّن للغات غير اللاتينية، مثل اليابانية والكورية والهندية.

كما يتيح النموذج إنشاء محتوى بصري متنوع، بما في ذلك المواد التسويقية والرسوم متعددة المشاهد، مع مستوى عالٍ من التفاصيل، رغم أن عملية التوليد قد تستغرق وقتاً أطول نسبياً، ومن المتوقع إتاحته لمستخدمي ChatGPT، مع مزايا إضافية للمشتركين في الخطط المدفوعة.

ويمثل هذا التطور خطوة جديدة في سباق تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يقرّب الفجوة بين الصور الحقيقية وتلك المُولّدة رقمياً، ما يفتح مجالات واسعة في التصميم والإنتاج البصري.