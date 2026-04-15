“كلود” يدخل “مايكروسوفت وورد” ويوسّع أدوات الذكاء الاصطناعي في تحرير المستندات

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “أنثروبيك” إتاحة مساعدها للذكاء الاصطناعي “كلود” ضمن برنامج “Microsoft Word”، في خطوة تتيح للمستخدمين خياراً إضافياً إلى جانب “كوبايلوت”، لتحسين عمليات إنشاء وتحرير المستندات.

وذكر موقع “CNET” التقني في تقرير حديث نشره أمس الثلاثاء، أن الإضافة الجديدة أصبحت متاحة لمشتركي خطط الأعمال والفرق والمؤسسات، على أن تُقدَّم حالياً بشكل مجاني ضمن مرحلة تجريبية.

ويوفّر “كلود” داخل “وورد” مجموعة من الوظائف، منها إنشاء النصوص، وتلخيص التعديلات، وتحرير المحتوى، إلى جانب إعادة صياغة العقود وضبط نبرة الكتابة والتخلص من العبارات السلبية، فضلاً عن إمكانية التفاعل مع التعليقات داخل المستندات والرد عليها وفق تعليمات المستخدم.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعزز المنافسة في مجال أدوات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما مع “كوبايلوت”، في ظل تنامي الاعتماد على هذه التقنيات لرفع كفاءة العمل المكتبي وزيادة الإنتاجية.

ويأتي هذا التكامل في إطار توسّع “أنثروبيك” في دمج مساعدها الذكي ضمن بيئات العمل الرقمية، حيث يتوفر “كلود” أيضاً في أدوات مثل “غوغل وورك سبيس” و“سلاك”، إضافة إلى طرح أدوات تشغيل لأنظمة “ماك” و“ويندوز”.