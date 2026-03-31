خامس قمر صناعي لشركة “فرغاني” التركية يبدأ مهامه في الفضاء

أنقرة-سانا

أطلقت شركة “فرغاني” التركية المتخصصة في أبحاث الفضاء خامس قمر صناعي تجريبي (FGN-100-D3) لها إلى الفضاء، حيث بدأ مهامه مباشرة عقب إطلاقه بنحو ساعة.

ونقلت وكالة الاناضول للأنباء عن شركة “بايكار” المالكة لـ “فرغاني”قولها في بيان: “إن عملية الإطلاق تمت أمس الإثنين بحلول الساعة 14:02 بالتوقيت المحلي، من قاعدة القوات الفضائية الأمريكية في ولاية فاندنبرغ ، وبعد حوالي 66 دقيقة من الإطلاق، انفصل القمر الصناعي بنجاح عن مركبة الإطلاق واستقر في مداره المستهدف على ارتفاع يتراوح بين 500 و520 كلم.

وجرت متابعة عملية الإطلاق، من مركز “أوزدمير بيرقدار” للتكنولوجيا في تركيا.

وفي معرض تعليقه على الإطلاق، قال سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة شركة “بايكار” ومؤسس شركة “فرغاني”، في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية: إن الهدف المنشود بالنسبة للشركة هو تأسيس نظام لتحديد المواقع العالمي اسمه “أولوغ بيك”.

ويمثّل القمر الصناعي التجريبي (FGN-100-D3) تطوراً مهماً مقارنة بالأقمار التي أطلقتها “فرغاني” سابقاً، وذلك بفضل الابتكارات التكنولوجية التي يحتوي عليها ، ويبلغ وزنه 113 كلغ، وتم تزويده بقدرات الاتصالات والملاحة.

وإلى جانب أنظمة تكنولوجية وفضائية دقيقة مستخدَمة فيه ومطوَّرة بالكامل من قبل مهندسين أتراك، فإن القمر الصناعي يحتوي أيضا على حاسوب مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص للمهام المتقدمة.

و”فرغاني” شركة تركية تأسست عام 2022 وهي متخصصة في أبحاث الفضاء، وتستمد اسمها من عالم الرياضيات والفلكي أحمد بن كثير الفرغاني (توفي عام 865 ميلادي)، وكانت قد أطلقت أول أقمارها الصناعية إلى الفضاء، في كانون الثاني 2025.