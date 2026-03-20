دراسة: تناول الحليب يومياً قد يسهم في خفض خطر السكتة الدماغية

طوكيو-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن تناول كوبين من الحليب يومياً قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 7 بالمئة، ما يعكس دور منتجات الألبان في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وذكرت الدراسة، التي أعدها باحثون من المعهد الوطني للصحة والتغذية في اليابان بالتعاون مع جامعة ريتسوميكان ونُشرت في مجلة Nutrients، أن نتائجها استندت إلى نماذج محاكاة لتحليل تأثير زيادة استهلاك الحليب على معدلات السكتة الدماغية والتكاليف الصحية، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك بوست”.

وأوضحت الدراسة أن الحليب يحتوي على معادن أساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي قد تسهم في حماية القلب والأوعية الدموية، كما يرتبط استهلاكه بانخفاض مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

في المقابل، حذر الباحثون من الإفراط في استهلاك منتجات الألبان، مشيرين إلى احتمال ارتباطه ببعض المشكلات الصحية مثل حب الشباب والإكزيما، إضافة إلى وجود مؤشرات على ارتباط زيادة سكريات الحليب بارتفاع طفيف في مخاطر بعض أنواع السرطان.

وأكدت الدراسة أهمية استشارة الطبيب قبل زيادة استهلاك الحليب، لافتةً إلى أن الوقاية من السكتة الدماغية تعتمد أيضاً على عوامل أخرى، منها التحكم بضغط الدم وممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي متوازن.

وتعد السكتة الدماغية من أبرز أسباب الوفاة والإعاقة طويلة الأمد، ما يعزز أهمية تبني أنماط حياة صحية وإجراءات وقائية مبكرة.