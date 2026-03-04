“علي بابا” تطلق نماذج ذكاء اصطناعي مدمجة تعمل دون اتصال بالإنترنت

بكين-سانا

أعلنت شركة علي بابا الصينية إطلاق سلسلة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي المدمجة ومفتوحة المصدر تحت اسم “كوين 3.5″، تضم أربعة نماذج صغيرة الحجم تتمتع بقدرات تحليلية وتوليدية متقدمة.

وذكرت مجلة India Today أن الشركة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى توفير حلول تقنية يمكن تشغيلها محلياً على الأجهزة الذكية، دون الحاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت أو الاعتماد الكامل على الخوادم السحابية.

ويضم أكبر نموذج في السلسلة نحو 9 مليارات معلمة، ويقدم أداءً يقترب من أداء أنظمة أكبر مستخدمة في أدوات معروفة مثل «تشات جي بي تي» التابعة لشركة OpenAI و«جيميني» المطور من قبل شركة غوغل، ما يعكس تطوراً ملحوظاً في كفاءة النماذج المدمجة مقارنة بالنماذج الضخمة.

ومن خلال هذا الإطلاق تسعى علي بابا إلى تعزيز حضورها في سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي عالمياً، عبر تمكين المطورين والشركات من دمج تطبيقات ذكية في الأجهزة المختلفة بتكلفة أقل وكفاءة أعلى.