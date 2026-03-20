“إنستغرام” يضيف ميزة جديدة لإيقاف فيديوهات “ريلز” بلمسة واحدة

واشنطن-سانا

أطلق تطبيق “إنستغرام” ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إيقاف فيديوهات “ريلز” مؤقتاً بلمسة واحدة، في خطوة تهدف إلى تبسيط تجربة مشاهدة الفيديوهات القصيرة وتعزيز التحكم بالمحتوى.

وذكر موقع Times of India أن الميزة تتيح الضغط مرة واحدة على الفيديو لإيقافه، ثم الضغط مجدداً لاستئناف التشغيل، إضافة إلى ظهور خيار كتم الصوت عند الإيقاف، بدلاً من أسلوب الضغط المطوّل المستخدم سابقاً.

وتسهم هذه الإضافة في تسهيل التفاعل مع الفيديوهات، ولا سيما أثناء قراءة التعليقات أو متابعة تفاصيل المحتوى، كما توفر تجربة أقرب إلى منصات الفيديو الأخرى.

وبدأت الميزة بالوصول تدريجياً إلى مستخدمي أجهزة “أندرويد” و”آيفون”، على أن تُتاح لباقي المستخدمين خلال الفترة المقبلة، في إطار تحديثات مستمرة من شركة “ميتا” لتحسين تجربة الفيديو داخل التطبيق.