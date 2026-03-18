آبل تنهي دعم آيفون 4 و5 وتدرجهما ضمن الأجهزة القديمة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة آبل إدراج هاتفي آيفون 4 وآيفون 5 ضمن قائمة “المنتجات القديمة”، ما يعني توقفها رسمياً عن تقديم خدمات الإصلاح، أو توفير قطع الغيار لهذين الجهازين بعد سنوات من إطلاقهما.

وبحسب تقرير نشره موقع MacRumors المتخصص في أخبار التكنولوجيا، نقلت الشركة الهاتفين من قائمة “المنتجات العتيقة” إلى “المنتجات القديمة”، وهي المرحلة التي تتوقف فيها جميع خدمات الصيانة الرسمية.

وتعتمد آبل في تصنيف أجهزتها على فترة زمنية محددة، إذ تُدرج المنتجات ضمن قائمة “العتيقة” بعد خمس سنوات من توقف بيعها، قبل أن تنتقل إلى “القديمة” بعد مرور سبع سنوات، حيث يتوقف الدعم الفني بشكل كامل.

وكان هاتف آيفون 4 قد طُرح عام 2011، فيما أُطلق آيفون 5 في 2012، وحقق الأخير انتشاراً واسعاً بفضل تصميمه الجديد واعتماده منفذ “لايتنينغ” لأول مرة، قبل أن يتوقف إنتاجه في العام التالي.