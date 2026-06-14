علماء روس ينجحون في إنتاج بيض خالٍ من البروتين المسبب للحساسية

موسكو-سانا

تمكّن علماء في جامعة بطرسبورغ للطب البيطري في روسيا من تطوير تقنية للتعديل الجيني تهدف إلى إنتاج بيض خالٍ من البروتين المسبب للحساسية لدى بعض الأشخاص، في خطوة قد تمهّد لمعالجة أحد أبرز أنواع الحساسية الغذائية الشائعة.

ووفق ما نقلت صحيفة روسيا اليوم أمس السبت، فإن نحو 2 بالمئة من الأطفال يعانون من حساسية تجاه بروتينات البيض، ويُعد بروتين “الأوفوموكويد” المسؤول الرئيس عن هذا النوع من الحساسية، نظراً لقدرته على مقاومة درجات الحرارة وعدم تأثره بعمليات الطهي.

وأوضحت الدراسة أن الباحثين استخدموا تقنية CRISPR/Cas9 للتعديل الجيني بهدف تعطيل الجين المسؤول عن إنتاج هذا البروتين، ما يؤدي إلى توقف تكوينه بشكل كامل في البيض الناتج.

وبيّن العلماء أن التعديل تم على الخلايا الأولية لضمان انتقاله إلى الأجيال اللاحقة من الطيور، ما يتيح إنتاج سلالات دجاج تضع بيضاً طبيعياً يخلو من البروتين المسبب للحساسية، مع الحفاظ على قيمته الغذائية الأساسية رغم تغير طفيف في قوام بياض البيض.

ونقل عن البروفيسور ألكسندر سوخانين، رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات والمناعة في الجامعة، قوله: “إن تقنيات التعديل الجيني تتيح إمكانات دقيقة تتجاوز أساليب التربية التقليدية، من خلال استهداف جينات محددة دون التأثير على بقية الخصائص الوراثية”.

وقد تفتح هذه النتائج المجال لتطوير منتجات غذائية أقل تسبباً للحساسية مستقبلاً، مع استمرار الدراسات لتقييم الأمان والفعالية على نطاق أوسع.