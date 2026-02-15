انتشار أدوية إنقاص الوزن يسهم في زيادة الإقبال على النوادي الرياضية في بريطانيا

لندن-سانا

سجلت النوادي الرياضية في بريطانيا ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المشتركين، في ظل تزايد استخدام أدوية إنقاص الوزن، وارتفاع اهتمام فئة الشباب باللياقة البدنية.

وذكرت صحيفة «بياتريس ليرموث» البريطانية، أن الرئيس التنفيذي لإحدى سلاسل النوادي الرياضية منخفضة التكلفة، ويل أور، أشار إلى أن انتشار أدوية إنقاص الوزن أصبح عاملاً مساهماً في زيادة الإقبال على مراكز اللياقة، موضحاً أن الشركة تتابع هذا التأثير عن كثب.

وأضاف أور: إن هذا التوجه يتيح فرصة لمساعدة المستخدمين في الحفاظ على النتائج التي تحققها هذه الأدوية، مؤكداً أهمية الجمع بين العلاج الدوائي، وممارسة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي متوازن.

وتشير البيانات إلى أن فئة الشباب، باتت تنظر إلى اللياقة البدنية بوصفها جزءاً أساسياً من نمط الحياة، ما انعكس في نمو الاشتراكات في النوادي الرياضية في بريطانيا.

