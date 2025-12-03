يوتيوب تطلق ميزة الملخصات السنوية للمستخدمين

واشنطن-سانا

أعلنت منصة يوتيوب عن إطلاق ميزة الملخصات السنوية “YouTube Recap” الجديدة، والتي تتيح للمستخدمين استعراض المحتوى الذي شاهدوه خلال العام.

وذكرت صحيفة ” إندبندنت” البريطانية أن الملخص المخصص يتضمن ما يصل إلى 12 بطاقة تسلط الضوء على أفضل القنوات والاهتمامات وعادات المشاهدة، وتصنف شخصيات المستخدمين استناداً إلى استهلاكهم للفيديو.

وتتوفر الميزة حالياً في أمريكا الشمالية، ومن المقرر إطلاقها عالمياً هذا الأسبوع ويمكن الوصول إليها عبر علامة التبويب “أنت” في تطبيق YouTube أو بزيارة موقع يوتيوب الرسمي.

ولكي يكون المستخدمون مؤهلين للحصول على الملخص، يجب أن يكونوا أكبر من 13 عاماً، ولديهم سجل مشاهدة نشط بدون تمكين إعدادات الحذف.

ويوتيوب هو موقع ويب أمريكي يسمح لمستخدميه برفع وبث، ومشاركة التسجيلات المرئية مجاناً، إضافة إلى إمكانية التعليق والتفاعل مع المحتوى.