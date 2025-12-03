يوتيوب تطلق ميزة الملخصات السنوية للمستخدمين

photo 2025 12 03 10 19 55 يوتيوب تطلق ميزة الملخصات السنوية للمستخدمين
منصة يوتيوب

واشنطن-سانا

أعلنت منصة يوتيوب عن إطلاق ميزة الملخصات السنوية “YouTube Recap” الجديدة، والتي تتيح للمستخدمين استعراض المحتوى الذي شاهدوه خلال العام.

وذكرت صحيفة ” إندبندنت” البريطانية أن الملخص المخصص يتضمن ما يصل إلى 12 بطاقة تسلط الضوء على أفضل القنوات والاهتمامات وعادات المشاهدة، وتصنف شخصيات المستخدمين استناداً إلى استهلاكهم للفيديو.

وتتوفر الميزة حالياً في أمريكا الشمالية، ومن المقرر إطلاقها عالمياً هذا الأسبوع ويمكن الوصول إليها عبر علامة التبويب “أنت” في تطبيق YouTube أو بزيارة موقع يوتيوب الرسمي.

ولكي يكون المستخدمون مؤهلين للحصول على الملخص، يجب أن يكونوا أكبر من 13 عاماً، ولديهم سجل مشاهدة نشط بدون تمكين إعدادات الحذف.

ويوتيوب هو موقع ويب أمريكي يسمح لمستخدميه برفع وبث، ومشاركة التسجيلات المرئية مجاناً، إضافة إلى إمكانية التعليق والتفاعل مع المحتوى.

روبوت أسترالي يطبع منزلاً كاملًا خلال 24 ساعة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد
من الحبات إلى الموائد… رحلة صناعة دبس الرمان في ريف حماة
فراشة ملكية تحلّق مجدداً بعد عملية إنقاذ نادرة
مدربة حساب ذهني تروي تجربتها في تعليم طلاب مكفوفين
صبي أفغاني ينجو بأعجوبة بعد اختبائه في حجرة عجلات طائرة متجهة إلى الهند
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك