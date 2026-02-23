منجم فيليتشكا البولندي.. تحفة معمارية في قلب الصخور الملحية

وارسو-سانا

يشكل منجم فيليتشكا للملح، الواقع جنوب شرق مدينة كراكوف البولندية، مدينة متكاملة منحوتة في الصخر الملحي، تمتد عبر شبكة أنفاق يزيد طولها على 150 ميلاً موزعة على تسعة مستويات، يصل عمقها إلى نحو 330 متراً تحت سطح الأرض، ليغدو أحد أبرز المعالم التاريخية والسياحية في بولندا.

وذكرت شبكة CNN أن المنجم أُدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة «اليونسكو» عام 1978، بعد أن استمر العمل فيه قرابة سبعة قرون، قبل توقف الإنتاج التجاري للملح عام 1996.

ويضم الموقع حالياً مسارات سياحية تستغرق بين ساعتين وثلاث ساعات، تتيح للزوار استكشاف قاعات فرعية منحوتة بالكامل في الملح، تتدلى من سقوفها ثريات بلورية، وتنتصب فيها تماثيل ومشاهد تاريخية تجسد حياة عمال المناجم وتوثق مراحل تطور العمل فيه عبر العصور، مع كنيسة كينغا التي استغرق نحتها 67 عاماً.

وتعود رواسب الملح في المنطقة إلى نحو 13.5 مليون سنة، حين دفعت الحركات التكتونية في جبال الكاربات طبقات الملح نحو السطح.