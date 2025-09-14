شركة صينية تقدم مكافآت مالية لموظفيها لتشجيعهم على خسارة الوزن

بكين-سانا

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية Insta360، ومقرها مدينة شنتشن، عن برنامج سنوي يمنح مكافآت مالية للموظفين الذين يحققون خسارة في الوزن، ضمن مبادرة تهدف إلى تشجيع نمط حياة صحي بين العاملين.

وحسب صحيفة South China Morning Post، خصصت الشركة هذا العام مبلغ مليون يوان (حوالي 140 ألف دولار) للمتسابقين ضمن تحدي إنقاص الوزن، حيث يحصل المشاركون على 70 دولاراً مقابل كل نصف كيلوغرام من الوزن المفقود.

ولفت موظف يُدعى شي يا تشي الأنظار بعد تمكنه من خسارة 20 كيلوغراماً خلال 90 يوماً، وحصل اليوم على مكافأة قدرها 20 ألف يوان (نحو 2800 دولار)، وحاز لقب “بطل إنقاص الوزن”، مؤكداً أنه التزم بنظام غذائي صحي ومارس الرياضة ساعة ونصف يومياً.

ولإلهام زملائه، عرض الموظف طريقة تعتمد على حمية سريعة تتضمن أياماً مخصصة لنوع محدد من الطعام، مثل حليب الصويا أو الذرة أو الفاكهة، مع التناوب بين البروتينات والخضراوات.

وشهد البرنامج اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب بعض المتابعين عن إعجابهم بروح التحدي والحوافز المالية المقدمة للموظفين.

وتأتي هذه المبادرة التي انطلقت عام 2022، ضمن جهود الشركة لتعزيز الصحة العامة، والحفاظ على النشاط البدني للعاملين، وزيادة الحماس للعمل، وقد وزعت حتى الآن نحو مليوني يوان كجوائز، وشارك فيها عشرات الموظفين.