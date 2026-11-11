تضم 10 آلاف غرسة.. إطلاق غابة شهداء ريف دمشق على طريق المطار

ريف دمشق-سانا
أطلقت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، غابة شهداء ريف دمشق، وذلك ضمن المرحلة الثانية من حملة ”ريفنا أخضر”، حيث من المقرر زراعة الغابة التي تقع قرب الجسر السابع على طريق المطار، بـ 10 آلاف غرسة من أشجار الزيتون والتين، على امتداد نحو كيلومترين باتجاه الجسر الخامس.
وتأتي فعالية إطلاق غابة شهداء ريف دمشق التي حضرها وزيرا الزراعة، والطوارئ وإدارة الكوارث، ومحافظ ريف دمشق، وعدد من أهالي وذوي الشهداء، بمشاركة فعاليات أهلية ومجتمعية، وفاءً لتضحيات شهداء الثورة السورية من محافظة ريف دمشق، وتكريماً لعطائهم.
وأوضح محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، في تصريح لمراسل سانا، أن المرحلة الثانية من الحملة تستهدف نحو 400 نقطة في مختلف مناطق المحافظة، وتتضمن توزيع أكثر من 200 ألف شجرة مثمرة، بهدف إعادة الغطاء النباتي إلى المناطق المتضررة، ولا سيما الغوطتين وسهل الزبداني، وتعويض الأشجار التي تعرضت للقطع والتدمير.
وأشار الشيخ إلى أن الحملة تنفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة وبمشاركة المجتمع المحلي، ضمن خطة لإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتوسيع رقعة التشجير في المحافظة، مؤكداً أن زراعة غابة شهداء ريف دمشق بعشرة آلاف غرسة ضمن الحملة واجب لتخليد ذكراهم.
وأكد وزير الزراعة باسل السويدان في تصريح مماثل، أن غابة شهداء ريف دمشق تمثل مبادرة لتخليد ذكرى الشهداء، إذ ستحمل كل شجرة اسم شهيد، ويعود ريع إنتاجها إلى عائلته، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت في 5 من شهر تشرين الثاني الجاري حملة ”ازرع غرساً واترك أثراً” لدعم أنشطة التشجير في المحافظات، وعملت على تأمين الغراس اللازمة لتنفيذها.
وأشار وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إلى أهمية المشاركة المجتمعية في حملات التشجير، لافتاً إلى أهمية فعالية زراعة غابة ترتبط بذكرى الشهداء لجهة الحفاظ على إرثهم وذكراهم، ويعد مسؤولية مشتركة، مؤكداً أن ما قدمه شهداء الثورة السورية يستدعي مواصلة العمل لبناء وطن يليق بتضحياتهم وبجميع السوريين.
مشاريع تشجير ومتابعة الغراس
وبيّن مدير حملة “ريفنا أخضر” عدنان الطباع، أن المرحلة الثانية من الحملة تتضمن، إلى جانب إطلاق غابة الشهداء، إنشاء حدائق مخصصة لسيدات الريف في سبع مناطق، وزراعتها بالنباتات العطرية، إضافة إلى تشجير محيط المساجد ودور العبادة والمدارس والثانويات الشرعية، وزيادة المساحات الخضراء ضمن الوحدات الإدارية.
ولفت الطباع إلى أن المحافظة ستتابع رعاية الغراس المزروعة في الغابة، من خلال تأهيل البئر وتجهيز مستلزمات الري بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بما يضمن استمرارية سقاية الأشجار ونموها.
وشهدت الفعالية مشاركة أهالٍ ومتطوعين من مناطق المحافظة، حيث عبّر المشارك عدنان الشيخ من مدينة الرحيبة عن سعادته بالمساهمة في زراعة الغابة، بينما أشار عمر الكيلاني والد أحد الشهداء، إلى أهمية المبادرة في الحفاظ على ذكرى الشهداء وتضحياتهم.
وشارك الطفل أحمد الطرشة في زراعة غرسة تحمل اسم والده الشهيد، في إطار المبادرة التي تهدف إلى ربط الغابة بأسماء الشهداء وعائلاتهم.
وكانت محافظة ريف دمشق أطلقت المرحلة الأولى من حملة “ريفنا أخضر” في كانون الأول 2025، بهدف زراعة غراس حراجية ومثمرة في مختلف مناطق المحافظة، وإعادة تأهيل المواقع المتضررة وتعزيز الغطاء النباتي.