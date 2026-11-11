تضم 10 آلاف غرسة.. إطلاق غابة شهداء ريف دمشق على طريق المطار

ريف دمشق-سانا

أطلقت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، غابة شهداء ريف دمشق، وذلك ضمن المرحلة الثانية ‏من حملة ‌”ريفنا أخضر”، حيث من المقرر زراعة الغابة التي تقع قرب الجسر السابع على طريق المطار، بـ 10 آلاف ‏غرسة من أشجار ‏الزيتون والتين، على امتداد نحو كيلومترين باتجاه الجسر الخامس.‏

وتأتي فعالية إطلاق غابة شهداء ريف دمشق التي حضرها وزيرا الزراعة، والطوارئ وإدارة الكوارث، ومحافظ ريف ‏دمشق، وعدد من ‏أهالي وذوي الشهداء، بمشاركة فعاليات أهلية ومجتمعية، وفاءً لتضحيات شهداء الثورة السورية من ‏محافظة ريف دمشق، وتكريماً ‏لعطائهم‎.‌‎

وأوضح محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، في تصريح لمراسل سانا، أن المرحلة الثانية من الحملة تستهدف نحو ‌‏400 نقطة في ‏مختلف مناطق المحافظة، وتتضمن توزيع أكثر من 200 ألف شجرة مثمرة، بهدف إعادة الغطاء النباتي إلى ‏المناطق المتضررة، ولا ‏سيما الغوطتين وسهل الزبداني، وتعويض الأشجار التي تعرضت للقطع والتدمير‎.‎

وأشار الشيخ إلى أن الحملة تنفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة وبمشاركة المجتمع المحلي، ضمن خطة لإعادة تأهيل المساحات ‏الخضراء ‏وتوسيع رقعة التشجير في المحافظة، مؤكداً أن زراعة غابة شهداء ريف دمشق بعشرة آلاف غرسة ضمن ‏الحملة واجب لتخليد ‏ذكراهم.‏

وأكد وزير الزراعة باسل السويدان في تصريح مماثل، أن غابة شهداء ريف دمشق تمثل مبادرة لتخليد ذكرى الشهداء، إذ ‏ستحمل كل ‏شجرة اسم شهيد، ويعود ريع إنتاجها إلى عائلته، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت في 5 من شهر تشرين الثاني الجاري حملة ‌”ازرع غرساً ‏واترك أثراً” لدعم أنشطة التشجير في المحافظات، وعملت على تأمين الغراس اللازمة لتنفيذها‎.‎

وأشار وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إلى أهمية المشاركة المجتمعية في حملات التشجير، لافتاً إلى أهمية ‏فعالية ‏زراعة غابة ترتبط بذكرى الشهداء لجهة الحفاظ على إرثهم وذكراهم، ويعد مسؤولية مشتركة، مؤكداً أن ما قدمه ‏شهداء الثورة ‏السورية يستدعي مواصلة العمل لبناء وطن يليق بتضحياتهم وبجميع السوريين‎.‎

مشاريع تشجير ومتابعة الغراس

وبيّن مدير حملة “ريفنا أخضر” عدنان الطباع، أن المرحلة الثانية من الحملة تتضمن، إلى جانب إطلاق غابة الشهداء، إنشاء ‏حدائق ‏مخصصة لسيدات الريف في سبع مناطق، وزراعتها بالنباتات العطرية، إضافة إلى تشجير محيط المساجد ودور ‏العبادة والمدارس ‏والثانويات الشرعية، وزيادة المساحات الخضراء ضمن الوحدات الإدارية‎.‎

ولفت الطباع إلى أن المحافظة ستتابع رعاية الغراس المزروعة في الغابة، من خلال تأهيل البئر وتجهيز مستلزمات الري ‏بالتنسيق مع ‏وزارة الزراعة، بما يضمن استمرارية سقاية الأشجار ونموها‎.‎

وشهدت الفعالية مشاركة أهالٍ ومتطوعين من مناطق المحافظة، حيث عبّر المشارك عدنان الشيخ من مدينة الرحيبة عن ‏سعادته ‏بالمساهمة في زراعة الغابة، بينما أشار عمر الكيلاني والد أحد الشهداء، إلى أهمية المبادرة في الحفاظ على ذكرى ‏الشهداء وتضحياتهم‎.‎

وشارك الطفل أحمد الطرشة في زراعة غرسة تحمل اسم والده الشهيد، في إطار المبادرة التي تهدف إلى ربط الغابة بأسماء ‏الشهداء ‏وعائلاتهم‎.‎

وكانت محافظة ريف دمشق أطلقت المرحلة الأولى من حملة “ريفنا أخضر” في كانون الأول 2025، بهدف زراعة غراس حراجية ‏ومثمرة في ‏مختلف مناطق المحافظة، وإعادة تأهيل المواقع المتضررة وتعزيز الغطاء النباتي‎.‎