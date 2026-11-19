دمشق-سانا ‏

بحث معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة يوسف شرف مع معاونة وزير ‏البيئة الألمانية ريتا شفارتسيلو-سوتر، واقع البيئة الراهن في سوريا وأبرز التحديات التي ‏تواجهها.‏

وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن اللقاء تم ‏على هامش مؤتمر الأطراف ‏COP31‌‏ في مدينة أنطاليا التركية، وتناول أولويات العمل ‏البيئي والمشاريع المقترحة للدعم.‏

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في معالجة القضايا ‏البيئية، ودعم جهود التعافي، والتنمية المستدامة في سوريا.‏

ويُعقد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون الذي يبحث قضايا تغير المناخ (‏COP31‌‏) في ‏مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 تشرين الثاني 2026، بمشاركة قادة ‏العالم وممثلين عن 198 طرفاً من الدول والمنظمات الإقليمية الموقعة على الاتفاقية، إلى ‏جانب آلاف الخبراء وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.‏