دمشق-سانا
بحث معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة يوسف شرف مع معاونة وزير البيئة الألمانية ريتا شفارتسيلو-سوتر، واقع البيئة الراهن في سوريا وأبرز التحديات التي تواجهها.
وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن اللقاء تم على هامش مؤتمر الأطراف COP31 في مدينة أنطاليا التركية، وتناول أولويات العمل البيئي والمشاريع المقترحة للدعم.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في معالجة القضايا البيئية، ودعم جهود التعافي، والتنمية المستدامة في سوريا.
ويُعقد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون الذي يبحث قضايا تغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 تشرين الثاني 2026، بمشاركة قادة العالم وممثلين عن 198 طرفاً من الدول والمنظمات الإقليمية الموقعة على الاتفاقية، إلى جانب آلاف الخبراء وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.