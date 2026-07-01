افتتاح ثلاثة مراكز صحية في ريف حلب الشمالي بعد إعادة تأهيلها

حلب-سانا

افتتحت مديرية الصحة في محافظة حلب اليوم الأربعاء ثلاثة مراكز صحية في منطقة إعزاز الصحية بريف المحافظة الشمالي بعد إعادة تأهيلها وترميمها، وذلك في إطار تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية.

وأوضح رئيس دائرة برامج الصحة العامة في مديرية صحة حلب الدكتور عبد الله عبد الباري في تصريح لمراسل سانا أن المراكز الصحية الثلاثة شملت مركز تل رفعت الذي أُعيد تأهيله بمبادرة أهلية وبدعم من الهيئة الطبية الدولية “AMC”، ويخدم نحو 30 ألف نسمة، ومركز دير جمال الذي رممته منظمة أكتد”ACTED” وتتولى تشغيله منظمة “إنسان” بالشراكة مع مديرية صحة حلب ويقدّم خدماته لنحو 15 ألف نسمة، إضافة إلى مركز ماير الصحي الذي أُعيد ترميمه بمبادرة أهلية ويخدم نحو 5 آلاف نسمة من خلال تقديم خدمات الطب العام.

وأشار عبد الباري إلى أن المديرية تعمل على ضمان استمرارية الخدمات الصحية في المراكز التي يجري افتتاحها، وتقديم خدمات متكاملة ضمن كل مركز وتشمل الطب العام، ورعاية الأطفال، واللقاحات، وعلاج اللاشمانيا، إلى جانب مختلف خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما يلبي احتياجات الأهالي ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

ولفت عبد الباري إلى أن خطة مديرية الصحة تتضمن التوسع في افتتاح مراكز صحية جديدة، لافتاً إلى أنه من المقرر افتتاح عدد منها خلال تموز الجاري، في إطار الجهود الهادفة إلى توسيع مظلة الرعاية الصحية الأولية، ولا سيما في مناطق الريف.

حضر افتتاح المراكز الصحية الثلاثة، محافظ حلب عزام الغريب ومدير الصحة الدكتور محمد الحاج مصطفى.

يذكر أن المراكز الصحية الجديدة، تقدم حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما يسهم في تحسين الواقع الصحي وتخفيف أعباء التنقل عن المواطنين، ورفع مستوى الخدمات الطبية في ريف حلب الشمالي.