‏ دمشق-سانا‏

بحث رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان، ووزير ‏العدل مظهر الويس، مع عدد من القضاة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏(‏UNDP‏)، دور السلطة القضائية في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب، والإجراءات اللازمة للاستعداد لعملية التقييم المتبادل المقبلة لسوريا.‏

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وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام أن الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء ‏بدمشق، تناول أهمية نزاهة القضاء وفاعلية منظومة العدالة في التصدي لجرائم غسل ‏الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة مرتكبيها، ما يضمن التطبيق الفعّال للتشريعات ‏ذات الصلة، ويدعم سيادة القانون.‏

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‏ وبحث المشاركون أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتكامل الأدوار ‏والمسؤوليات في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يسهم ‏في رفع جاهزية المنظومة الوطنية لمتطلبات التقييم المتبادل.‏

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يُشار إلى أن عملية التقييم المتبادل (‏Mutual Evaluation‏) هي مراجعة دولية ‏شاملة ودقيقة تُجريها مجموعة العمل المالي (‏FATF‏) أو الهيئات الإقليمية النظيرة لها ‌‏(مثل مجموعة “مينافاتف” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، بهدف فحص مدى ‏التزام دولة ما بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.‏

سُمّيت المتبادلة لأن الدول الأعضاء في هذه المجموعات تقوم بتقييم بعضها بعضاً ‏من خلال فرق من الخبراء الماليين والقانونيين والتنفيذيين.‏

وكان رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان، أكد في ‌‏31 تشرين الأول الماضي في كلمة له خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي ‏”‏FATF‏”، التزام سوريا التام ببناء ‏نظام مالي أقوى وأكثر شفافية ومرونة، والعزم على ‏تحويل الإصلاحات إلى خطوات عملية ‏وفعّالة، وتعزيز الالتزام بمعايير مكافحة غسل ‏الأموال وتمويل الإرهاب، والارتقاء بالقطاع ‏المصرفي السوري بما يتوافق مع المعايير ‏الدولية.‏