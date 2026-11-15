استئناف العمل في المجمع القضائي بمدينة القامشلي بعد توقف دام نحو ‏عامين

الحسكة-سانا

استأنف المجمع القضائي في مدينة القامشلي، اليوم الأحد، تقديم خدماته ‏للمواطنين واستقبال المراجعين، بعد توقف دام نحو عامين، وذلك بحضور ‏محافظ الحسكة نور الدين أحمد وعدد من القضاة.‏

وأوضح المحامي العام في الحسكة القاضي غازي الشيخ إبراهيم في تصريح ‏لمراسل سانا، أن إعادة تفعيل المجمع تمثل خطوة مهمة لتعزيز عمل ‏المؤسسات القضائية في المدينة، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتخفيف أعباء ‏انتقال المواطنين إلى مدينة الحسكة لمتابعة قضاياهم وإنجاز معاملاتهم.‏

وأضاف، أن استئناف العمل يسهم في تسريع البت في الدعاوى ومعالجة ‏القضايا العالقة، وتوفير الخدمات القضائية لأهالي مدينة القامشلي وريفها، بما ‏يعزز وصولهم إلى حقوقهم وفق الأصول القانونية.‏

وكان قصر العدل في مدينة الحسكة استأنف عمله في تشرين الأول الماضي، ‏بعد توقف دام نحو عام وعشرة أشهر، على أن تستأنف المحاكم في المناطق ‏والنواحي عملها تباعاً، ضمن خطة إعادة تفعيل المؤسسات القضائية وتوسيع ‏نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.‏

وكان وفد حكومي من وزارة العدل برئاسة النائب العام في ‌‏سوريا القاضي ‏المستشار حسان التربة التقى محافظ الحسكة في ‏نيسان ‏الماضي، وذلك لبحث ‏تفعيل المؤسسات القضائية في ‏المحافظة.‏