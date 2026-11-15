استئناف العمل في المجمع القضائي بمدينة القامشلي بعد توقف دام نحو ‏عامين

الحسكة-سانا
استأنف المجمع القضائي في مدينة القامشلي، اليوم الأحد، تقديم خدماته للمواطنين واستقبال المراجعين، بعد توقف دام نحو عامين، وذلك بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد وعدد من القضاة.
وأوضح المحامي العام في الحسكة القاضي غازي الشيخ إبراهيم في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة تفعيل المجمع تمثل خطوة مهمة لتعزيز عمل المؤسسات القضائية في المدينة، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتخفيف أعباء انتقال المواطنين إلى مدينة الحسكة لمتابعة قضاياهم وإنجاز معاملاتهم.
وأضاف، أن استئناف العمل يسهم في تسريع البت في الدعاوى ومعالجة القضايا العالقة، وتوفير الخدمات القضائية لأهالي مدينة القامشلي وريفها، بما يعزز وصولهم إلى حقوقهم وفق الأصول القانونية.
وكان قصر العدل في مدينة الحسكة استأنف عمله في تشرين الأول الماضي، بعد توقف دام نحو عام وعشرة أشهر، على أن تستأنف المحاكم في المناطق والنواحي عملها تباعاً، ضمن خطة إعادة تفعيل المؤسسات القضائية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.
وكان وفد حكومي من وزارة العدل برئاسة النائب العام في سوريا القاضي المستشار حسان التربة التقى محافظ الحسكة في نيسان الماضي، وذلك لبحث تفعيل المؤسسات القضائية في المحافظة.