‏ دمشق-سانا‏

‏ ‏

أكد عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى سوريا، المشاركين في اجتماع ‏كبار المسؤولين لمنتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (‏SPCF‏)، المنعقد في دمشق ‏اليوم الثلاثاء، التزام بلدانهم بمواصلة دعم سوريا وتعزيز التعاون معها في مختلف ‏المجالات، ولا سيما التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، مشددين ‏على أهمية تنسيق الجهود الدولية وتوجيه الدعم بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ‏ويسهم في ترسيخ الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للسوريين.‏

أكد سفير الدنمارك لدى سوريا فراي جاكسون، تقديم بلاده 76 مليون دولار لدعم ‏سوريا خلال العام الجاري، منها 30 مليون دولار لمشاريع التعافي المبكر في حلب ‏وإدلب وريف دمشق، إضافة إلى تخصيص 66 مليون دولار للعامين 2027 ‏و2028، لدعم إعادة الإعمار وتقديم المشورة الفنية والقانونية، مشدداً على التزام بلاده ‏بدعم مسار التعافي بقيادة سوريا.‏

الأردن: تعزيز الشراكة في قطاعات الطاقة والنقل والأمن الغذائي

بدوره، شدد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى سوريا سفيان القضاة، على استعداد ‏بلاده لتعزيز التعاون الثنائي مع سوريا في مجالات بناء القدرات والسياسات والطاقة ‏والصحة والاقتصاد، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس الأعمال السوري الأردني في تشرين ‏الثاني 2026 شكّل محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ولا سيما في ‏مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة والنقل والاتصالات والسكك الحديدية.‏

ولفت القضاة إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي وسوريا في مجالات التدريب ‏وتنمية القدرات المؤسساتية، مؤكداً أن استقرار سوريا وأمنها يشكلان ركيزة أساسية ‏لاستقرار المنطقة وازدهارها.‏

هولندا: 100 مليون يورو لدعم أولويات التعافي والتنمية

من جانبه أوضح سفير مملكة هولندا لدى سوريا ألكسندر جيرتز، أن بلاده قدمت نحو ‌‏100 مليون يورو خلال العام الجاري لدعم أولويات التعافي والتنمية في سوريا، تشمل ‏إعادة الإعمار وإزالة الألغام والزراعة والمياه والعدالة الانتقالية.‏

وأشاد جيرتز بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية في تحقيق الاستقرار وجذب ‏الاستثمارات، مؤكداً أهمية تنسيق جهود المانحين عبر صندوق “‏START‏” .‏

إيطاليا: دعم المشاريع الحيوية والتحول نحو التعافي المبكر

لفت سفير إيطاليا لدى سوريا ستيفانو رافانيان، إلى التزام بلاده بدعم مسيرة التعافي ‏والتنمية في سوريا، وتمويل مشاريع في المجالات ذات الأولوية التي حددتها الحكومة ‏السورية، مع مواصلة تقديم الدعم الإنساني والتحول تدريجياً نحو التعافي المبكر ‏وتحسين سبل العيش.‏

وأشار رافانيان إلى أهمية تحقيق نتائج ملموسة وسريعة من خلال دعم المشاريع ‏الحيوية، ومنها إعادة تأهيل محطة دير علي، بما يسهم في دفع جهود التعافي، لافتاً ‏إلى التطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والجهات الدولية الأخرى.‏

النرويج: الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التنمية المستدامة

شددت سفيرة مملكة النرويج لدى سوريا هيلدي هارالدستاد، على ضرورة العمل على ‏الانتقال من تقديم المساعدات الإنسانية إلى دعم مسارات التنمية المستدامة، ولا سيما ‏في قطاعي الصحة والتعليم.‏

وأوضحت هارالدستاد أن بلادها تدعم أنظمة المعلومات الصحية بالتعاون مع وزارة ‏الصحة السورية، وتسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرة إلى مساهمة النرويج ‏في تأسيس صندوق‏ “‏START‏”‏.‏

البرازيل: تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سوريا

أكد سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى سوريا إدواردو باربوزا، استمرار بلاده في ‏تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، والتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ‏بين البلدين، مشيراً إلى وجود نحو أربعة ملايين برازيلي من أصول سورية، وإلى ما ‏تمتلكه بلاده من خبرات في مجالات الرعاية الصحية والزراعة، معرباً عن أهمية ‏تحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات عملية تسهم في تطوير التعاون المشترك.‏

كندا: دعم الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين

أوضح سفير كندا لدى سوريا غريغوري غاليغان، أن بلاده قدمت أكثر من 100 ‏مليون دولار كندي لدعم احتياجات السوريين، مؤكداً التزامها بالشراكة مع المؤسسات ‏السورية لتحديد أولويات التعافي واستعادة الخدمات الأساسية.‏

وأشار غاليغان إلى أهمية تهيئة الظروف المناسبة للعودة الكريمة للاجئين، وتوفير ‏فرص العمل وسبل العيش، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ‏لضمان تعافٍ شامل يسهم في بناء مستقبل أفضل للسوريين.‏

بلجيكا: تنسيق الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار

قالت سفيرة مملكة بلجيكا لدى سوريا بيرجيت ستيفنس: إن بلادها تدعم جهود التعافي ‏وإعادة إعمار سوريا بقيادة الحكومة السورية ووفق الأولويات الوطنية، مشددة على ‏أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة والشركاء الدوليين والأمم المتحدة والمؤسسات المالية ‏الدولية، وضمان المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب ‏مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، معتبرة أن المنتدى يشكل منصة مهمة لدعم تعافي ‏سوريا واستقرارها.‏

تركيا: دعم قطاعات التعليم والصحة وتشجيع العودة الطوعية للاجئين

جدد السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز التأكيد على التزام بلاده بدعم أهداف ‏الحكومة السورية من خلال مساندة قطاعات التعليم والصحة، وتنفيذ مشاريع تسهم في ‏توفير فرص العمل وتنشيط البيئة الاقتصادية، وتشجيع العودة الطوعية والمستدامة ‏للاجئين من دول الجوار، باعتبارها ركيزة أساسية للتعافي الدائم.‏

وشدد على أهمية الاستقرار وبناء اقتصاد مرن لتحقيق السلام المستدام، محذراً من أن ‏الإنجازات المحققة في مسار التعافي يجب ألا تتعرض للتهديد جراء الهجمات ‏الإسرائيلية أو المساس بسيادة سوريا ووحدتها.‏

ودعا يلماز المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف ثابت إزاء الانتهاكات الإسرائيلية التي ‏تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً أن تركيا لا تدّخر جهداً لمنع كل ما من شأنه ‏تهديد استقرار سوريا والمنطقة.‏

كوريا الجنوبية: شراكة تجمع المساعدات والتعافي والاستثمار

أكد السفير فوق العادة المفوض لجمهورية كوريا الجنوبية غير المقيم لدى سوريا ‏غيوسوك جون، أن بناء شراكة تجمع بين المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر ‏والتنمية المستدامة والاستثمار يمثل الطريق نحو المستقبل.‏

وأوضح أن بلاده تواصل تنفيذ مبادرات شراكة مع وكالات الأمم المتحدة لتلبية ‏الاحتياجات الإنسانية الملحة وتسريع التعافي، وتمكين السوريين من الانتقال نحو ‏التنمية الشاملة، مع استعدادها لدعم المشاريع التنموية واستكشاف فرص جديدة وتعزيز ‏التعاون مع القطاع الخاص، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية السورية.‏

وأعرب عن أمله في أن يشكل المنتدى منصة لتحويل التضامن الدولي إلى نتائج ‏عملية تعزز صمود السوريين وتسهم في تحسين ظروف حياتهم.‏

ألمانيا: دعم إعادة الإعمار وتمكين المؤسسات والقطاع الخاص

لفت القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن، إلى التزام بلاده بدعم ‏إعادة الإعمار ومساعدة السوريين على استعادة حياتهم وثقتهم بالمستقبل، مشيراً إلى ‏تطور العلاقات بين البلدين من خلال إطلاق اللجنة الألمانية السورية المشتركة لتعزيز ‏الاستثمارات في مجالات التعافي والاستقرار، إضافة إلى افتتاح البيت الألماني في ‏دمشق لاستضافة مؤسستي ‏GIZ‏ وKfW‏.‏

وأوضح هيكن أن الدعم الألماني، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يشمل ‏توفير السكن والبنية التحتية للفئات الأكثر ضعفاً، وتمكين المؤسسات الوطنية وتدريب ‏شركات القطاع الخاص، مؤكداً أهمية المنتدى في حشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار ‏وتطوير القطاع الخاص.‏

وكان وزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون ‏المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم الثلاثاء، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ‏SPCF‏، بحضور كبار المسؤولين من ‏جميع الشركاء، في قصر المؤتمرات ‏بدمشق.‏