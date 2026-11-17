دمشق-سانا
أكد عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى سوريا، المشاركين في اجتماع كبار المسؤولين لمنتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، المنعقد في دمشق اليوم الثلاثاء، التزام بلدانهم بمواصلة دعم سوريا وتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات، ولا سيما التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، مشددين على أهمية تنسيق الجهود الدولية وتوجيه الدعم بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ويسهم في ترسيخ الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للسوريين.
أكد سفير الدنمارك لدى سوريا فراي جاكسون، تقديم بلاده 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري، منها 30 مليون دولار لمشاريع التعافي المبكر في حلب وإدلب وريف دمشق، إضافة إلى تخصيص 66 مليون دولار للعامين 2027 و2028، لدعم إعادة الإعمار وتقديم المشورة الفنية والقانونية، مشدداً على التزام بلاده بدعم مسار التعافي بقيادة سوريا.
الأردن: تعزيز الشراكة في قطاعات الطاقة والنقل والأمن الغذائي
بدوره، شدد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى سوريا سفيان القضاة، على استعداد بلاده لتعزيز التعاون الثنائي مع سوريا في مجالات بناء القدرات والسياسات والطاقة والصحة والاقتصاد، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس الأعمال السوري الأردني في تشرين الثاني 2026 شكّل محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ولا سيما في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة والنقل والاتصالات والسكك الحديدية.
ولفت القضاة إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي وسوريا في مجالات التدريب وتنمية القدرات المؤسساتية، مؤكداً أن استقرار سوريا وأمنها يشكلان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وازدهارها.
هولندا: 100 مليون يورو لدعم أولويات التعافي والتنمية
من جانبه أوضح سفير مملكة هولندا لدى سوريا ألكسندر جيرتز، أن بلاده قدمت نحو 100 مليون يورو خلال العام الجاري لدعم أولويات التعافي والتنمية في سوريا، تشمل إعادة الإعمار وإزالة الألغام والزراعة والمياه والعدالة الانتقالية.
وأشاد جيرتز بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية في تحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات، مؤكداً أهمية تنسيق جهود المانحين عبر صندوق “START” .
إيطاليا: دعم المشاريع الحيوية والتحول نحو التعافي المبكر
لفت سفير إيطاليا لدى سوريا ستيفانو رافانيان، إلى التزام بلاده بدعم مسيرة التعافي والتنمية في سوريا، وتمويل مشاريع في المجالات ذات الأولوية التي حددتها الحكومة السورية، مع مواصلة تقديم الدعم الإنساني والتحول تدريجياً نحو التعافي المبكر وتحسين سبل العيش.
وأشار رافانيان إلى أهمية تحقيق نتائج ملموسة وسريعة من خلال دعم المشاريع الحيوية، ومنها إعادة تأهيل محطة دير علي، بما يسهم في دفع جهود التعافي، لافتاً إلى التطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والجهات الدولية الأخرى.
النرويج: الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التنمية المستدامة
شددت سفيرة مملكة النرويج لدى سوريا هيلدي هارالدستاد، على ضرورة العمل على الانتقال من تقديم المساعدات الإنسانية إلى دعم مسارات التنمية المستدامة، ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضحت هارالدستاد أن بلادها تدعم أنظمة المعلومات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة السورية، وتسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرة إلى مساهمة النرويج في تأسيس صندوق “START”.
البرازيل: تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سوريا
أكد سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى سوريا إدواردو باربوزا، استمرار بلاده في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، والتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيراً إلى وجود نحو أربعة ملايين برازيلي من أصول سورية، وإلى ما تمتلكه بلاده من خبرات في مجالات الرعاية الصحية والزراعة، معرباً عن أهمية تحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات عملية تسهم في تطوير التعاون المشترك.
كندا: دعم الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين
أوضح سفير كندا لدى سوريا غريغوري غاليغان، أن بلاده قدمت أكثر من 100 مليون دولار كندي لدعم احتياجات السوريين، مؤكداً التزامها بالشراكة مع المؤسسات السورية لتحديد أولويات التعافي واستعادة الخدمات الأساسية.
وأشار غاليغان إلى أهمية تهيئة الظروف المناسبة للعودة الكريمة للاجئين، وتوفير فرص العمل وسبل العيش، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان تعافٍ شامل يسهم في بناء مستقبل أفضل للسوريين.
بلجيكا: تنسيق الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار
قالت سفيرة مملكة بلجيكا لدى سوريا بيرجيت ستيفنس: إن بلادها تدعم جهود التعافي وإعادة إعمار سوريا بقيادة الحكومة السورية ووفق الأولويات الوطنية، مشددة على أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة والشركاء الدوليين والأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، وضمان المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، معتبرة أن المنتدى يشكل منصة مهمة لدعم تعافي سوريا واستقرارها.
تركيا: دعم قطاعات التعليم والصحة وتشجيع العودة الطوعية للاجئين
جدد السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز التأكيد على التزام بلاده بدعم أهداف الحكومة السورية من خلال مساندة قطاعات التعليم والصحة، وتنفيذ مشاريع تسهم في توفير فرص العمل وتنشيط البيئة الاقتصادية، وتشجيع العودة الطوعية والمستدامة للاجئين من دول الجوار، باعتبارها ركيزة أساسية للتعافي الدائم.
وشدد على أهمية الاستقرار وبناء اقتصاد مرن لتحقيق السلام المستدام، محذراً من أن الإنجازات المحققة في مسار التعافي يجب ألا تتعرض للتهديد جراء الهجمات الإسرائيلية أو المساس بسيادة سوريا ووحدتها.
ودعا يلماز المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف ثابت إزاء الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً أن تركيا لا تدّخر جهداً لمنع كل ما من شأنه تهديد استقرار سوريا والمنطقة.
كوريا الجنوبية: شراكة تجمع المساعدات والتعافي والاستثمار
أكد السفير فوق العادة المفوض لجمهورية كوريا الجنوبية غير المقيم لدى سوريا غيوسوك جون، أن بناء شراكة تجمع بين المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر والتنمية المستدامة والاستثمار يمثل الطريق نحو المستقبل.
وأوضح أن بلاده تواصل تنفيذ مبادرات شراكة مع وكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة وتسريع التعافي، وتمكين السوريين من الانتقال نحو التنمية الشاملة، مع استعدادها لدعم المشاريع التنموية واستكشاف فرص جديدة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية السورية.
وأعرب عن أمله في أن يشكل المنتدى منصة لتحويل التضامن الدولي إلى نتائج عملية تعزز صمود السوريين وتسهم في تحسين ظروف حياتهم.
ألمانيا: دعم إعادة الإعمار وتمكين المؤسسات والقطاع الخاص
لفت القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن، إلى التزام بلاده بدعم إعادة الإعمار ومساعدة السوريين على استعادة حياتهم وثقتهم بالمستقبل، مشيراً إلى تطور العلاقات بين البلدين من خلال إطلاق اللجنة الألمانية السورية المشتركة لتعزيز الاستثمارات في مجالات التعافي والاستقرار، إضافة إلى افتتاح البيت الألماني في دمشق لاستضافة مؤسستي GIZ وKfW.
وأوضح هيكن أن الدعم الألماني، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يشمل توفير السكن والبنية التحتية للفئات الأكثر ضعفاً، وتمكين المؤسسات الوطنية وتدريب شركات القطاع الخاص، مؤكداً أهمية المنتدى في حشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار وتطوير القطاع الخاص.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم الثلاثاء، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF، بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء، في قصر المؤتمرات بدمشق.