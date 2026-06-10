“إبداع مهندسة” معرض للأعمال الفنية واليدوية للمهندسات السوريات في طرطوس

طرطوس-سانا

نظم فرع نقابة المهندسين في طرطوس اليوم الأربعاء، معرض “إبداع مهندسة”، والذي يستمر ليومين بمشاركة نخبة من المهندسات السوريات وطالبات الهندسة.

وتنوعت المشاركات في المعرض الذي أقيم في صالة معارض طرطوس القديمة بالمدينة، بين أعمال فنية يدوية ومنتجات إبداعية، شملت صناعة الورود بأشكالها، وصناعة الكروشيه، والشمع والتطريز، والإكسسوارات، ولوحات الرسم الفنية.



في السياق، أوضح نقيب مهندسي طرطوس عبد الناصر الجندي في تصريح لـ سانا، أنه بعد تشكيل لجان نقابية جديدة لهذا العام (لجنة النساء)، تم تسليط الضوء من خلالها على إبداع المهندسات وأعمالهن المبتكرة.

بدورها، أشارت عضو لجنة المهندسات السوريات فرع طرطوس ميس حجوز، أن الفعالية أقيمت بالتعاون مع مجلس مدينة طرطوس، وضمت المهندسات وأولادهن، وطالبات الهندسة، بجميع اختصاصاتهن.

وشهد المعرض مشاركة عدد من المهندسات السوريات بأعمال مختلفة، حيث شاركت مهندسة العمارة ناره منصور بعدة لوحات رسم فنية، فيما شاركت مهندسة المعلوماتية زينب محمد بأعمال يدوية من الكروشيه والساتان.

من جهتها، لفتت مهندسة العمارة رغد هيكل، وهي إحدى الزائرات، أن المعرض سلط الضوء على المواهب والأفكار لدى كل مهندسة، حيث يحتوي على العديد من الفنون والجماليات، ما يجعله مساحة منوعة للإبداع.

وتأتي الفعالية بهدف تعزيز روح الابتكار والإبداع لدى المهندسات وطالبات الهندسة، وتسليط الضوء على الجانب الآخر من حياة المهندسات بعيداً عن المهنة، للارتقاء بالمستوى الفكري والإبداعي لديهن.