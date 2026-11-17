دمشق-سانا

عقدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية ‏في دمشق، يوم الإثنين، الجلسة الأولى لمحاكمة علي ‏حسن ‏دعاس، رئيس فرع أمن الدولة السابق في دير الزور، واللواء ‏السابق عادل عيسى حضورياً، و24 متهماً غيابياً، ‏بينهم بشار ‏الأسد وعلي مملوك بتهم تتعلق بالقتل العمد والتعذيب ‏والإخفاء القسري ونهب المال العام.

ومثل حضورياً أمام هيئة المحكمة كل من علي حسن دعاس، ‏وعادل عيسى، وفق ما ذكرت الهيئة الوطنية للعدالة ‏الانتقالية ‏عبر قناتها على التلغرام.‏

وتتعلق التهم المنسوبة إلى المتهمين المذكورين بجرائم حرب ‏وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل العمد والقتل القصد ‏لأكثر ‏من شخصين، وتسهيل ارتكاب جناية القتل، والتعذيب المفضي ‏إلى الموت، وأفعالاً تستهدف إثارة الحرب الأهلية.‏

كما شملت لائحة الاتهام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ‏تمثلت في الخطف والاحتجاز غير المشروع للحرية، ‌‏والإخفاء القسري، والاغتصاب والعنف الجنسي، إضافة إلى ‏جرائم مالية وإدارية تضمنت سرقة المال العام والخاص، ‌‏وغسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد، وإساءة استعمال ‏السلطة والنفوذ، والرشوة، وحرق المنازل وتدميرها، استناداً ‌‏إلى ملفات تحقيق تعود لعام 2014 ومحاضر استجواب ‏رسمية.‏

وقررت هيئة المحكمة بالإجماع تعليق الجلسة إلى الأول من ‏كانون الأول المقبل مع تجديد مذكرة الدعوة للمدعين، إثر ‌‏المناداة عليهم، وتبين عدم حضورهم، ولم ترد مذكرات ‏دعواتهم.‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية ‌‏في دمشق، عقدت في العاشر من تشرين الثاني الجاري، ‏ست ‏جلسات محاكمة وجاهية ‏وغيابية، استكمالاً للنظر في عدد من ‏القضايا المنظورة ‏أمامها.

يذكر أن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق شهدت خلال شهر ‏آب الماضي صدور ‏أحكام ‏بحق عشرة ‏من أبرز رموز ‏النظام ‏البائد، بينهم المجرم الفار بشار ‏الأسد، وقيادات ‏عسكرية وأمنية ‌‏ومسؤولون تولوا مواقع سياسية ودينية.‏ وتوزعت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وصدر بعضها ‏حضورياً بحق ‏المجرمين ‏عاطف ‏نجيب ووسيم الأسد ‏وأحمد ‏حسون، بينما صدرت أحكام ‏غيابية بحق المجرمين ‏الفارين.‏