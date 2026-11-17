دمشق-سانا
عقدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، يوم الإثنين، الجلسة الأولى لمحاكمة علي حسن دعاس، رئيس فرع أمن الدولة السابق في دير الزور، واللواء السابق عادل عيسى حضورياً، و24 متهماً غيابياً، بينهم بشار الأسد وعلي مملوك بتهم تتعلق بالقتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري ونهب المال العام.
ومثل حضورياً أمام هيئة المحكمة كل من علي حسن دعاس، وعادل عيسى، وفق ما ذكرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر قناتها على التلغرام.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى المتهمين المذكورين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخصين، وتسهيل ارتكاب جناية القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت، وأفعالاً تستهدف إثارة الحرب الأهلية.
كما شملت لائحة الاتهام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تمثلت في الخطف والاحتجاز غير المشروع للحرية، والإخفاء القسري، والاغتصاب والعنف الجنسي، إضافة إلى جرائم مالية وإدارية تضمنت سرقة المال العام والخاص، وغسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد، وإساءة استعمال السلطة والنفوذ، والرشوة، وحرق المنازل وتدميرها، استناداً إلى ملفات تحقيق تعود لعام 2014 ومحاضر استجواب رسمية.
وقررت هيئة المحكمة بالإجماع تعليق الجلسة إلى الأول من كانون الأول المقبل مع تجديد مذكرة الدعوة للمدعين، إثر المناداة عليهم، وتبين عدم حضورهم، ولم ترد مذكرات دعواتهم.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، عقدت في العاشر من تشرين الثاني الجاري، ست جلسات محاكمة وجاهية وغيابية، استكمالاً للنظر في عدد من القضايا المنظورة أمامها.
يذكر أن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق شهدت خلال شهر آب الماضي صدور أحكام بحق عشرة من أبرز رموز النظام البائد، بينهم المجرم الفار بشار الأسد، وقيادات عسكرية وأمنية ومسؤولون تولوا مواقع سياسية ودينية. وتوزعت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وصدر بعضها حضورياً بحق المجرمين عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد حسون، بينما صدرت أحكام غيابية بحق المجرمين الفارين.