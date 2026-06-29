ندوة علمية في طرطوس حول استراتيجية المكافحة المتكاملة لحشرات الزيتون



طرطوس-سانا



نظّمت شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي بالتعاون مع مديرية الزراعة في طرطوس ونقابة المهندسين الزراعيين واتحاد الفلاحين، اليوم الإثنين، ندوة علمية حول استراتيجية المكافحة المتكاملة لحشرات الزيتون، وذلك في مبنى اتحاد عمال طرطوس، بهدف تطوير أساليب مكافحة آفات الزيتون وتحسين إنتاجية وجودة المحصول.

وأوضح مستشار وزير الزراعة لمحصول الزيتون وآفاته المهندس زكريا قواس، في تصريح لــ سانا، أن المكافحة المتكاملة تقوم على استخدام مختلف الوسائل المتاحة، بما فيها الميكانيكية والحيوية والهرمونية والتقنيات الزراعية، لخفض الكثافة العددية للآفات إلى ما دون المستوى الاقتصادي الضار، مؤكداً أن نجاح المكافحة يعتمد على التدخل في الوقت المناسب وتطبيق أساليب الرش الملائمة وفقاً للحالة الفنية لكل بستان.



وأشار قواس إلى أن من أبرز الأخطاء التي يقع فيها بعض المزارعين عدم استشارة الفنيين المختصين، أو استخدام مبيدات منتهية الصلاحية، أو تأخير عمليات المكافحة، داعياً إلى مراجعة المرشدين الزراعيين، وتعليق المصائد في وقت مبكر، والاستمرار في تنفيذ العمليات الزراعية من حراثة وتسميد وري، لما لها من دور أساسي في الحد من انتشار الآفات.



بدوره، أوضح مدير زراعة طرطوس الدكتور محمد أحمد، أن المديرية تتابع بشكل مستمر واقع آفات الزيتون من خلال فرقها في المكاتب الإرشادية، لرصد أي إصابات والتدخل في الوقت المناسب، مبيناً أن برنامج المكافحة المتكاملة المطبق في المحافظة يعتمد على الجمع بين الإجراءات الزراعية والاستفادة من الأعداء الحيوية، بما يسهم في الحد من استخدام المبيدات والحفاظ على محصول نظيف بأقل التكاليف الممكنة.

من جهته، بيّن مدير فرع شركة اكتفاء في طرطوس أحمد صالح حبيب، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنظّمها الشركة في عدد من المحافظات بهدف نشر المعرفة الزراعية، وتقديم الاستشارات للمزارعين، ودعم تطوير زراعة الزيتون من خلال البرامج الإرشادية والمشروعات الزراعية التي تنفذها الشركة.



من جانبه، أشار رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين بطرطوس المهندس المقداد درويش إلى دور النقابة في نقل التوصيات العلمية إلى المهندسين الزراعيين وتعزيز التواصل بين المؤسسات البحثية والمزارعين.



المهندس الزراعي باسم خليل أحد المشاركين أكد أن الندوة قدمت معلومات علمية قيمة حول أساليب مكافحة آفات الزيتون، وأهمية استخدام المصائد والتدخل في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في رفع كفاءة المهندسين والمزارعين وتحسين جودة الإنتاج.



وتصل مساحة الأراضي التي تزرع بالزيتون في محافظة طرطوس إلى نحو 75 ألف هكتار، وتمثل مصدر دخل لآلاف الأسر وداعماً أساسياً للاقتصاد الوطني.