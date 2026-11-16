ملتقى رؤساء الشعب الوقفية يبحث تطوير العمل الوقفي في المحافظات

دمشق-سانا

ناقش الملتقى الأول لرؤساء الشعب الوقفية في المحافظات السورية، برئاسة وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، وبمشاركة معاونيه ومديري الأوقاف ورؤساء الشعب الوقفية، سبل تطوير العمل الديني والمسجدي والوقفي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الأوقاف.

وتناول المشاركون في الملتقى، الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى وزارة الأوقاف، واقع الشعب الوقفية في المحافظات، والتحديات التي تواجه عملها، وسبل تطوير أدائها، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الأملاك الوقفية واستثمارها، وتوحيد آليات العمل، بما يسهم في الحفاظ على الأوقاف وتنمية مواردها.

ونفذت وزارة الأوقاف خلال الفترة ‏السابقة سلسلة من الإجراءات لإعادة تنظيم وإدارة الأملاك الوقفية وحمايتها، وشملت الإجراءات حصر الأملاك ‏الوقفية وتوثيقها، ومراجعة العقود القائمة، واستعادة العقارات المتعدى عليها، إلى جانب ‏تطوير آليات الاستثمار الوقفي وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع.

