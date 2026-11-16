وزارة الطوارئ تحذّر من تشكل الضباب مساء اليوم وصباح الغد

دمشق-سانا
حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تشكل واسع للضباب مساء اليوم الإثنين وفجر وصباح يوم غد الثلاثاء في عدد من المحافظات السورية.
ونقل الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام عن الوزارة قولها: إن تشكل الضباب يشمل أجزاء واسعة من إدلب وحلب والرقة ودرعا، بالإضافة إلى أجزاء من حمص وحماة وجبال الساحل والحسكة وأرياف دمشق والقنيطرة والسويداء، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية فيها.
تعليمات السلامة
دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى اتباع الإرشادات التالية:
- تجنب السفر خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة.
- التأكد من الحالة الفنية للسيارة قبل السفر وجاهزية الفرامل وماسحات الزجاج والأضواء الخاصة بالضباب.
- القيادة بحذر وعدم الانشغال عنها واستعمال الأضواء الخاصة بالضباب والالتزام بالمسارات، مع ترك مسافة أمان كافية بين السيارات، وتجنب الوقوف المفاجئ لتفادي التصادم وحوادث السير بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية.
- تخفيف السرعة والحذر عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، وخاصة في المناطق المذكورة والانتباه إلى المارة في الطريق مع ضرورة التزام المشاة بالأماكن المخصصة للعبور.
وكانت سوريا قد تأثرت في الـ 8 من الشهر الجاري بحالة من الاضطراب الجوي، ترافقت مع هطولات مطرية رعدية غزيرة ونشاط في سرعة الرياح السطحية في عدد من المناطق.