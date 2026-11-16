وزارة الطوارئ تحذّر من تشكل الضباب مساء اليوم وصباح الغد

دمشق-سانا

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تشكل واسع للضباب مساء اليوم الإثنين وفجر ‏وصباح يوم غد الثلاثاء في عدد من المحافظات السورية.‏

ونقل الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام عن الوزارة قولها: إن تشكل الضباب ‏يشمل أجزاء واسعة من إدلب وحلب والرقة ودرعا، بالإضافة إلى أجزاء من حمص وحماة ‏وجبال الساحل والحسكة وأرياف دمشق والقنيطرة والسويداء، ما يؤدي إلى تدني مدى ‏الرؤية الأفقية فيها.‏

تعليمات السلامة

دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى اتباع الإرشادات ‏التالية: ‏

‏- تجنب السفر خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة.‏

‏- التأكد من الحالة الفنية للسيارة قبل السفر وجاهزية الفرامل وماسحات الزجاج والأضواء ‏الخاصة بالضباب. ‏

‏- القيادة بحذر وعدم الانشغال عنها واستعمال الأضواء الخاصة بالضباب والالتزام ‏بالمسارات، مع ترك مسافة أمان كافية بين السيارات، وتجنب الوقوف المفاجئ لتفادي ‏التصادم وحوادث السير بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية. ‏

‏- تخفيف السرعة والحذر عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، وخاصة في ‏المناطق المذكورة والانتباه إلى المارة في الطريق مع ضرورة التزام المشاة بالأماكن ‏المخصصة للعبور.‏

وكانت سوريا قد تأثرت في الـ 8 من الشهر الجاري بحالة ‏من الاضطراب الجوي، ترافقت ‏مع هطولات مطرية رعدية ‏غزيرة ونشاط في سرعة الرياح السطحية في عدد من ‏المناطق.‏