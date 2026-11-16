أمن المعلومات يحذر من روابط احتيالية تنتحل صفة جهات إنسانية

دمشق-سانا

حذر مركز أمن المعلومات الوطني، في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، من الضغط على الروابط مجهولة المصدر أو إعادة نشرها، حتى في حال ورودها من أشخاص معروفين، داعياً إلى عدم إدخال البيانات الشخصية أو المصرفية أو رموز التحقق في صفحات غير موثوقة.

وأوضح المركز، في منشور نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، اليوم الإثنين، أن رسائل احتيالية تنتحل صفة جهات إنسانية، وتعد متلقيها بالحصول على مساعدات مالية أو قسائم نقدية، قد تتضمن روابط تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية أو اختراق الحسابات والأجهزة.

ودعا المركز إلى التحقق من صحة المبادرات والمساعدات المعلنة عبر المواقع والقنوات الرسمية للجهات المعنية، والإبلاغ عن الرسائل والروابط المشبوهة، مع تجنب التفاعل معها أو تداولها.

وكان مركز أمن المعلومات الوطني حذر في الـ13 من تشرين الثاني الجاري من ثغرات أمنية حرجة في إصدارات متأثرة من تقنيات React وNext.js وإضافات WordPress، قد تتيح للمهاجمين تنفيذ أوامر عن بُعد أو السيطرة على حسابات الإدارة، ما يشكل خطراً على الخوادم والبيانات.