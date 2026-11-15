الطوارئ تحذر من تشكل الضباب بعدة محافظات واضطراب ‏البحر قبالة اللاذقية وطرطوس

دمشق-سانا
حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تشكل واسع للضباب مساء اليوم الأحد، وفجر وصباح غد الإثنين في أجزاء واسعة من محافظات إدلب وحلب والرقة وأجزاء من حمص وحماة والحسكة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وأوضحت الوزارة في بيان نشره الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أن دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دعت إلى تجنب السفر خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة قبل السفر، ولا سيما جاهزية الفرامل وماسحات الزجاج والأضواء الخاصة بالضباب.
وشددت الوزارة على ضرورة القيادة بحذر وعدم الانشغال عنها، واستخدام الأضواء الخاصة بالضباب والالتزام بالمسارات، وترك مسافة أمان كافية بين السيارات، وتجنب الوقوف المفاجئ تفادياً للتصادم وحوادث السير الناجمة عن تدني مستوى الرؤية الأفقية وتوخي الحذر عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، ولا سيما في المناطق المذكورة، والانتباه إلى المارة في الطريق، مع ضرورة التزام المشاة بالأماكن المخصصة للعبور.
اضطراب بحري قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس
وفي سياق آخر، حذرت الوزارة من فترة اضطراب سيشهدها البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس، خلال الفترة الممتدة من عصر الثلاثاء الـ 17 من تشرين الثاني وحتى مساء السبت الـ 21 منه.
وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج سيتراوح بين 0.5 و0.9 متر خلال الفترة الممتدة من عصر الثلاثاء وحتى فجر الخميس، على أن تبلغ الحالة ذروتها من فجر الخميس وحتى فجر السبت، ليتجاوز ارتفاع الأمواج متراً واحداً ويصل إلى 1.5 متر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس.
ولفتت إلى أن ارتفاع الأمواج سيتراجع من فجر السبت وحتى مساء السبت، مع بقائها عند حدود الخطر المعتدل، ليتراوح ارتفاع الموج بين 0.5 و0.9 متر.
وبيّنت أن الاضطراب البحري سيترافق مع رياح شمالية متقلبة، تتراوح سرعتها بين 20 و30 كيلومتراً في الساعة، وأحوال جوية غير مستقرة.
تحذيرات لمرتادي الشواطئ
ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة، ولا سيما خلال فترة الذروة، والامتناع عن السباحة واستخدام القوارب المطاطية ووسائل الترفيه البحرية الخفيفة، وخاصة خلال فترة الذروة.
كما أشارت إلى ضرورة مراقبة الأطفال بشكل مستمر، وعدم السماح لهم بالاقتراب من البحر أو اللعب بالقرب منه، وتجنب الاقتراب من الحواجز الصخرية والأرصفة وحواف الشاطئ أثناء ارتفاع الأمواج واشتداد سرعة الرياح.
وبيّنت ضرورة تجنب محاولة إنقاذ أي شخص في البحر، والتواصل فوراً مع المنقذين أو خفر السواحل، وعدم المجازفة بالاقتراب من البحر أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بغرض التصوير.
وشددت دائرة الإنذار المبكر والتأهب على الالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة، ومتابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية، والالتزام بإشارات التحذير والتعليمات الصادرة عن المنقذين والجهات المختصة.
وكانت سوريا قد تأثرت في الـ 8 من الشهر الجاري بحالة من الاضطراب الجوي، ترافقت مع هطولات مطرية رعدية غزيرة ونشاط في سرعة الرياح السطحية في عدد من المناطق.