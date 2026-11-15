الطوارئ تحذر من تشكل الضباب بعدة محافظات واضطراب ‏البحر قبالة اللاذقية وطرطوس

دمشق-سانا

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تشكل واسع ‏للضباب مساء اليوم الأحد، وفجر وصباح غد الإثنين في ‏أجزاء واسعة من محافظات إدلب وحلب والرقة وأجزاء من ‏حمص وحماة والحسكة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية ‏الأفقية.‏

وأوضحت الوزارة في بيان نشره الدفاع المدني عبر قناته ‏على تلغرام، أن دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث دعت إلى تجنب السفر خلال ‏ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة، والتأكد من الحالة ‏الفنية للسيارة قبل السفر، ولا سيما جاهزية الفرامل وماسحات ‏الزجاج والأضواء الخاصة بالضباب.‏

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وشددت الوزارة على ضرورة القيادة بحذر وعدم الانشغال ‏عنها، واستخدام الأضواء الخاصة بالضباب والالتزام ‏بالمسارات، وترك مسافة أمان كافية بين السيارات، وتجنب ‏الوقوف المفاجئ تفادياً للتصادم وحوادث السير الناجمة عن ‏تدني مستوى الرؤية الأفقية وتوخي الحذر عند المنعطفات ‏والمنحدرات ومفارق الطرق، ولا سيما في المناطق ‏المذكورة، والانتباه إلى المارة في الطريق، مع ضرورة التزام ‏المشاة بالأماكن المخصصة للعبور.‏

اضطراب بحري قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس

وفي سياق آخر، حذرت الوزارة من فترة اضطراب سيشهدها ‏البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس، خلال الفترة الممتدة ‏من عصر الثلاثاء الـ 17 من تشرين الثاني وحتى مساء ‏السبت الـ 21 منه.‏

وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج سيتراوح بين 0.5 و0.9 متر ‏خلال الفترة الممتدة من عصر الثلاثاء وحتى فجر الخميس، ‏على أن تبلغ الحالة ذروتها من فجر الخميس وحتى فجر ‏السبت، ليتجاوز ارتفاع الأمواج متراً واحداً ويصل إلى 1.5 ‏متر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس.‏

ولفتت إلى أن ارتفاع الأمواج سيتراجع من فجر السبت وحتى ‏مساء السبت، مع بقائها عند حدود الخطر المعتدل، ليتراوح ‏ارتفاع الموج بين 0.5 و0.9 متر.

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وبيّنت أن الاضطراب البحري سيترافق مع رياح شمالية ‏متقلبة، تتراوح سرعتها بين 20 و30 كيلومتراً في الساعة، ‏وأحوال جوية غير مستقرة.‏

تحذيرات لمرتادي الشواطئ

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة إلى إيقاف ‏عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة، ولا سيما خلال ‏فترة الذروة، والامتناع عن السباحة واستخدام القوارب ‏المطاطية ووسائل الترفيه البحرية الخفيفة، وخاصة خلال فترة ‏الذروة.‏

كما أشارت إلى ضرورة مراقبة الأطفال بشكل مستمر، وعدم ‏السماح لهم بالاقتراب من البحر أو اللعب بالقرب منه، وتجنب ‏الاقتراب من الحواجز الصخرية والأرصفة وحواف الشاطئ ‏أثناء ارتفاع الأمواج واشتداد سرعة الرياح.‏

وبيّنت ضرورة تجنب محاولة إنقاذ أي شخص في البحر، ‏والتواصل فوراً مع المنقذين أو خفر السواحل، وعدم ‏المجازفة بالاقتراب من البحر أثناء اشتداد الرياح وارتفاع ‏الأمواج بغرض التصوير.‏

وشددت دائرة الإنذار المبكر والتأهب على الالتزام بتعليمات ‏مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة، ومتابعة ‏النشرات الجوية والبحرية الرسمية، والالتزام بإشارات ‏التحذير والتعليمات الصادرة عن المنقذين والجهات المختصة. ‏

وكانت سوريا قد تأثرت في الـ 8 من الشهر الجاري بحالة ‏من الاضطراب الجوي، ترافقت مع هطولات مطرية رعدية ‏غزيرة ونشاط في سرعة الرياح السطحية في عدد من ‏المناطق.‏