الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير عُمان لدى سوريا

دمشق-سانا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم ‌‏السبت، سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية العربية ‏السورية، ‌‏فيصل بن عمر بن سعيد المرهون.‏

و‏تسلّم الوزير الشيباني خلال اللقاء نسخةً عن أوراق اعتماده ‌‏سفيراً للسلطنة لدى دمشق‎.‎