السبت 14 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير عُمان لدى سوريا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير عُمان لدى سوريا

photo 1 2026 11 14 18 25 02 الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير عُمان لدى سوريا
وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير سلطنة عُمان لدى سوريا ‌‏فيصل بن عمر بن سعيد المرهون -دمشق -14-11-2026 -سانا

دمشق-سانا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم ‌‏السبت، سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية العربية ‏السورية، ‌‏فيصل بن عمر بن سعيد المرهون.‏

و‏تسلّم الوزير الشيباني خلال اللقاء نسخةً عن أوراق اعتماده ‌‏سفيراً للسلطنة لدى دمشق‎.‎

photo 2 2026 11 14 18 25 03 الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير عُمان لدى سوريا
في ثاني أيام افتتاحه.. حركة عبور نشطة للمسافرين عبر معبر العريضة
سوريا ترحب بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية القاضي برفع العقوبات التي فرضت عليها وعلى شعبها
الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء خريفية على عموم المناطق السورية
وزارة الأوقاف تضيف فئات عمرية جديدة للتسجيل على موسم الحج ‏
سوريا والسعودية تبحثان سبل التعاون في مجالات الزراعة وإدارة المياه
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار