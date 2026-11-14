الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير عُمان لدى سوريا تاريخ النشر: 2026/11/14 6:46 مساءً اخر تحديث: 2026/11/14 6:46 مساءً وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير سلطنة عُمان لدى سوريا فيصل بن عمر بن سعيد المرهون -دمشق -14-11-2026 -سانا دمشق-سانا استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم السبت، سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية العربية السورية، فيصل بن عمر بن سعيد المرهون. وتسلّم الوزير الشيباني خلال اللقاء نسخةً عن أوراق اعتماده سفيراً للسلطنة لدى دمشق. في ثاني أيام افتتاحه.. حركة عبور نشطة للمسافرين عبر معبر العريضة سوريا ترحب بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية القاضي برفع العقوبات التي فرضت عليها وعلى شعبها الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء خريفية على عموم المناطق السورية وزارة الأوقاف تضيف فئات عمرية جديدة للتسجيل على موسم الحج سوريا والسعودية تبحثان سبل التعاون في مجالات الزراعة وإدارة المياه صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تسليم نسخة عن أوراق اعتمادسفير سلطنة عُمانفيصل بن عمر بن سعيد المرهونوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيبانيوزير الخارجية والمغتربين السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها أهالي المعتقلين بسجون الاحتلال ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر”الأندوف” بريف القنيطرة الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً قطر وتركيا تجددان دعمهما استقرار سوريا وتدعوان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية آخر الأخبار دولي الكرملين: قمة ثلاثية بين بوتين وبينغ وترامب في الصين دولي الجامعة العربية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في غزة سياسة الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق