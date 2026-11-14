المباحث الجنائية في حلب تفكك عصابة لسرقة الدراجات النارية

حلب-سانا‏

تمكّن فرع المباحث الجنائية في محافظة حلب من تفكيك عصابة مؤلَّفة من سبعة ‏أشخاص متخصصة بسرقة الدراجات النارية وتغيير مواصفاتها، تمهيداً لبيعها في ‏الأسواق.‏

وأوضحت قوى الأمن الداخلي في قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن العملية أسفرت ‏عن ضبط 30 دراجة نارية مسروقة، إلى جانب كميات كبيرة من قطع التبديل ‏والهياكل.‏

وأشارت إلى أن أحد أفراد العصابة أبدى مقاومة مسلحة أثناء تنفيذ المداهمة، قبل أن ‏تتم السيطرة عليه وتوقيفه من دون وقوع خسائر.‏

ولفتت إلى تنظيم الضبوط اللازمة بحق الموقوفين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء ‏المختص واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.‏

وكان فرع المباحث الجنائية في حلب ألقى القبض في آب الماضي على عصابة ‏مؤلفة ‏من 10 أشخاص، وتم توقيف متزعمها المدعو “م. ن” بعد ‏تورطهم في عمليات سرقة ‏الدراجات النارية وتحطيم زجاج ‏السيارات وسرقة محتوياتها.‏