المباحث الجنائية في حلب تفكك عصابة لسرقة الدراجات النارية

حلب-سانا
تمكّن فرع المباحث الجنائية في محافظة حلب من تفكيك عصابة مؤلَّفة من سبعة أشخاص متخصصة بسرقة الدراجات النارية وتغيير مواصفاتها، تمهيداً لبيعها في الأسواق.
وأوضحت قوى الأمن الداخلي في قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن العملية أسفرت عن ضبط 30 دراجة نارية مسروقة، إلى جانب كميات كبيرة من قطع التبديل والهياكل.
وأشارت إلى أن أحد أفراد العصابة أبدى مقاومة مسلحة أثناء تنفيذ المداهمة، قبل أن تتم السيطرة عليه وتوقيفه من دون وقوع خسائر.
ولفتت إلى تنظيم الضبوط اللازمة بحق الموقوفين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وكان فرع المباحث الجنائية في حلب ألقى القبض في آب الماضي على عصابة مؤلفة من 10 أشخاص، وتم توقيف متزعمها المدعو “م. ن” بعد تورطهم في عمليات سرقة الدراجات النارية وتحطيم زجاج السيارات وسرقة محتوياتها.